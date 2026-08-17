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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, U2U Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, U2U Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

U2U Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

U2U Qiymət Məlumatları

U2U nədir

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U2U Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü U2U Network (U2U) texniki analizi

Bugünkü U2U Network (U2U) texniki analizi

U2U Network analizi səhifəsi U2U gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda U2U Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

U2U Network (U2U) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0003549--+8,43%+22,37%-31,07%
U2U Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

U2U Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıU2UUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00
2026-08-14$0,00 M0,00
2026-08-13$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

U2U Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də U2U Network (U2U) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı U2U Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
U2U/USDT
$0,0003548
$0,0003548$0,0003548
+0,11%
161.40M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

U2U / USD Kalkulyatoru

Miqdar

U2U
U2U
USD
USD

1 U2U = 0,0003549 USD

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