Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, United Stables üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, United Stables üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

U Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

U Qiymət Məlumatları

U nədir

U Rəsmi Veb-saytı

U Tokenomikası

U Qiymət Proqnozu

U Qiymət Tarixçəsi

U Alış Bələdçisi

U / Fiat Valyuta Çevirən

U Spot

U USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü United Stables (U) texniki analizi

Bugünkü United Stables (U) texniki analizi

United Stables analizi səhifəsi U gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda United Stables analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

United Stables (U) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,0001--+0,01%-0,07%-0,05%
United Stables qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

United Stables kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,66 M1,00
2026-08-18-$2,62 M1,00
2026-08-17$0,81 M1,00
2026-08-16$3,76 M1,00
2026-08-15$0,22 M1,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

United Stables haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də United Stables (U) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı United Stables qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
U/USDC
$0,9992
$0,9992$0,9992
-0,06%
54.52K (USDT)
U/USDT
$1,0001
$1,0001$1,0001
0,00%
53.84K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

U / USD Kalkulyatoru

Miqdar

U
U
USD
USD

1 U = 1,0001 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.