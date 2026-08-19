Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tutorial üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tutorial üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TUT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TUT Qiymət Məlumatları

TUT nədir

TUT Rəsmi Veb-saytı

TUT Tokenomikası

TUT Qiymət Proqnozu

TUT Qiymət Tarixçəsi

TUT Alış Bələdçisi

TUT / Fiat Valyuta Çevirən

TUT Spot

TUT USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Tutorial (TUT) texniki analizi

Bugünkü Tutorial (TUT) texniki analizi

Tutorial analizi səhifəsi TUT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Tutorial analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Tutorial (TUT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,040579---41,59%+206,76%+255,70%
Tutorial qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Tutorial texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Tutorial anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 4
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 8Neytral 0Alış 6
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04068
0,04067
R2
0,04067
0,04066
R1
0,04066
0,04066
PP
0,04065
0,04065
S1
0,04064
0,04064
S2
0,04063
0,04064
S3
0,04062
0,04063

Tutorial bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,79M
$10,36 M
$11,15 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$21,14 M
3 günlük aktiv satışlar
$21,17 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,20M
7 günlük aktiv alışlar
$39,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$38,93 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tutorial kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTUTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,51 M0,04
2026-08-18-$0,77 M0,04
2026-08-17$0,42 M0,04
2026-08-16-$0,56 M0,03
2026-08-15$0,58 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tutorial haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Tutorial (TUT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Tutorial qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TUT/USDT
$0,040579
$0,040579$0,040579
-8,64%
41.47M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TUT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TUT
TUT
USD
USD

1 TUT = 0,040579 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.