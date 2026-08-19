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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Turtle üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Turtle üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Turtle (TURTLE) texniki analizi

Bugünkü Turtle (TURTLE) texniki analizi

Turtle analizi səhifəsi TURTLE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Turtle analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Turtle (TURTLE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04169---6,74%+19,11%-12,07%
Turtle qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Turtle texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Turtle anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 2
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 1Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04173
0,04173
R2
0,04173
0,04172
R1
0,04172
0,04172
PP
0,04172
0,04172
S1
0,04171
0,04171
S2
0,04171
0,04171
S3
0,0417
0,04171

Turtle bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,70M
$5,99 M
$6,69 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Turtle kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTURTLEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,04
2026-08-18-$0,01 M0,04
2026-08-17-$0,01 M0,04
2026-08-16-$0,01 M0,04
2026-08-15$0,04 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Turtle haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Turtle (TURTLE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Turtle qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TURTLE/USDT
$0,04168
$0,04168$0,04168
-0,95%
1.32M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TURTLE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TURTLE
TURTLE
USD
USD

1 TURTLE = 0,04169 USD

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