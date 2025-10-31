Bugünkü canlı Tuna Chain qiyməti 0.0012314 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TUNACHAIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TUNACHAIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Tuna Chain qiyməti 0.0012314 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TUNACHAIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TUNACHAIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Tuna Chain Logosu

Tuna Chain qiyməti(TUNACHAIN)

1 TUNACHAIN / USD Canlı Qiyməti:

$0,0012314
$0,0012314
+0,15%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:03:45 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0012163
$ 0,0012163
24 saat Aşağı
$ 0,0012323
$ 0,0012323
24 saat Yüksək

$ 0,0012163
$ 0,0012163

$ 0,0012323
$ 0,0012323

--
--

--
--

-0,06%

+0,15%

-14,15%

-14,15%

Tuna Chain (TUNACHAIN) canlı qiyməti $ 0,0012314. TUNACHAIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0012163 və ən yüksək $ 0,0012323 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TUNACHAIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TUNACHAIN son bir saat ərzində -0,06%, 24 saat ərzində +0,15% və son 7 gündə isə -14,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Bazar Məlumatları

--
--

$ 56,48K
$ 56,48K

$ 258,59K
$ 258,59K

--
--

210.000.000
210.000.000

ETH

Tuna Chain üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,48K təşkil edir. TUNACHAIN üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 210000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 258,59K təşkil edir.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Tuna Chain qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000001844+0,15%
30 Gün$ +0,0005415+78,48%
60 Gün$ +0,0005663+85,14%
90 Gün$ +0,0006548+113,56%
Bugünkü Tuna Chain Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TUNACHAIN $ +0,000001844 (+0,15%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Tuna Chain 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0005415 (+78,48%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Tuna Chain 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TUNACHAIN $ +0,0005663 (+85,14%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Tuna Chain 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0006548 (+113,56%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Tuna Chain (TUNACHAIN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Tuna Chain Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Nədir?

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Tuna Chain investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TUNACHAIN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Tuna Chain haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Tuna Chain satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Tuna Chain Qiymət Proqnozu (USD)

Tuna Chain (TUNACHAIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tuna Chain (TUNACHAIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tuna Chain üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tuna Chain qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Tuna Chain (TUNACHAIN) Tokenomikası

Tuna Chain (TUNACHAIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TUNACHAIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Tuna Chain (TUNACHAIN) necə alınır?

Necə Tuna Chain alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Tuna Chain Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TUNACHAIN Aktivindən Yerli Valyutalara

Tuna Chain Mənbəyi

Tuna Chain haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Tuna Chain Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Tuna Chain Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Tuna Chain (TUNACHAIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TUNACHAIN qiyməti 0,0012314 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TUNACHAIN / USD cari qiyməti nədir?
TUNACHAIN / USD cari qiyməti $ 0,0012314 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tuna Chain üçün bazar dəyəri nədir?
TUNACHAIN üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TUNACHAIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TUNACHAIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TUNACHAIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TUNACHAIN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TUNACHAIN qiyməti (ATL) nədir?
TUNACHAIN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TUNACHAIN ticarət həcmi nədir?
TUNACHAIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,48K USD.
TUNACHAIN bu il daha da yüksələcək?
TUNACHAIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TUNACHAIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:03:45 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

TUNACHAIN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TUNACHAIN
TUNACHAIN
USD
USD

1 TUNACHAIN = 0,0012313 USD

TUNACHAIN Ticarəti Edin

TUNACHAIN/USDT
$0,0012314
$0,0012314
+0,17%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.495,69

$3.844,13

$0,02915

$185,90

$0,9999

$3.844,13

$109.495,69

$185,90

$2,4770

$0,18517

$0,00000

$0,003259

$0,00943

$0,0002925

$0,0020502

$0,0020502

$0,0444

$0,0000000000000000000000035996

$0,32353

$0,000000000000000000000091

