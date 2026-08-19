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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Test üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Test üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TST Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TST Qiymət Məlumatları

TST nədir

TST Rəsmi Veb-saytı

TST Tokenomikası

TST Qiymət Proqnozu

TST Qiymət Tarixçəsi

TST Alış Bələdçisi

TST / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü Test (TST) texniki analizi

Bugünkü Test (TST) texniki analizi

Test analizi səhifəsi TST gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Test analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Test (TST) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,014029---1,29%+26,46%-22,98%
Test qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Test texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Test anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 1
Neytral 6
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 2Alış 12
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01408
0,01407
R2
0,01407
0,01407
R1
0,01406
0,01406
PP
0,01405
0,01405
S1
0,01404
0,01405
S2
0,01403
0,01404
S3
0,01402
0,01403

Test bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,31M
$5,39 M
$5,70 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,30 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,31 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$1,16 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,14 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Test kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTSTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,13 M0,01
2026-08-18-$0,04 M0,01
2026-08-17-$0,18 M0,02
2026-08-16$0,01 M0,01
2026-08-15-$0,13 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Test haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Test (TST) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Test qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TST/USDT
$0,014029
$0,014029$0,014029
-3,96%
5.93M (USDT)
TST/USDC
$0,014046
$0,014046$0,014046
-3,86%
3.79M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TST / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TST
TST
USD
USD

1 TST = 0,014029 USD

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