Bugünkü canlı Tesla qiyməti 441.22 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TSLAON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TSLAON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Tesla qiyməti 441.22 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TSLAON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TSLAON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TSLAON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TSLAON Qiymət Məlumatları

TSLAON Rəsmi Veb-saytı

TSLAON Tokenomikası

TSLAON Qiymət Proqnozu

TSLAON Qiymət Tarixçəsi

TSLAON Alış Bələdçisi

TSLAON / Fiat Valyuta Çevirən

TSLAON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Tesla Logosu

Tesla qiyməti(TSLAON)

1 TSLAON / USD Canlı Qiyməti:

$441,32
$441,32$441,32
-0,05%1D
USD
Tesla (TSLAON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:03:17 (UTC+8)

Tesla (TSLAON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 439,9
$ 439,9$ 439,9
24 saat Aşağı
$ 461,17
$ 461,17$ 461,17
24 saat Yüksək

$ 439,9
$ 439,9$ 439,9

$ 461,17
$ 461,17$ 461,17

$ 473,8661895239948
$ 473,8661895239948$ 473,8661895239948

$ 329,3669085162907
$ 329,3669085162907$ 329,3669085162907

-0,98%

-0,05%

-1,09%

-1,09%

Tesla (TSLAON) canlı qiyməti $ 441,22. TSLAON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 439,9 və ən yüksək $ 461,17 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TSLAON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 473,8661895239948, ən aşağı qiyməti isə $ 329,3669085162907 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TSLAON son bir saat ərzində -0,98%, 24 saat ərzində -0,05% və son 7 gündə isə -1,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tesla (TSLAON) Bazar Məlumatları

No.1479

$ 4,39M
$ 4,39M$ 4,39M

$ 58,77K
$ 58,77K$ 58,77K

$ 4,39M
$ 4,39M$ 4,39M

9,96K
9,96K 9,96K

9.958,5386369
9.958,5386369 9.958,5386369

ETH

Tesla üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,39M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,77K təşkil edir. TSLAON üzrə dövriyyədə olan təklif 9,96K, ümumi təklif isə 9958.5386369 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,39M təşkil edir.

Tesla (TSLAON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Tesla qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,2208-0,05%
30 Gün$ -0,79-0,18%
60 Gün$ +161,22+57,57%
90 Gün$ +161,22+57,57%
Bugünkü Tesla Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TSLAON $ -0,2208 (-0,05%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Tesla 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,79 (-0,18%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Tesla 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TSLAON $ +161,22 (+57,57%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Tesla 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +161,22 (+57,57%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Tesla (TSLAON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Tesla Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Tesla (TSLAON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tesla MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Tesla investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TSLAON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Tesla haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Tesla satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Tesla Qiymət Proqnozu (USD)

Tesla (TSLAON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tesla (TSLAON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tesla üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tesla qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Tesla (TSLAON) Tokenomikası

Tesla (TSLAON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TSLAON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Tesla (TSLAON) necə alınır?

Necə Tesla alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Tesla Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TSLAON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Tesla(TSLAON) / VND
11.610.704,3
1 Tesla(TSLAON) / AUD
A$670,6544
1 Tesla(TSLAON) / GBP
335,3272
1 Tesla(TSLAON) / EUR
379,4492
1 Tesla(TSLAON) / USD
$441,22
1 Tesla(TSLAON) / MYR
RM1.848,7118
1 Tesla(TSLAON) / TRY
18.540,0644
1 Tesla(TSLAON) / JPY
¥67.506,66
1 Tesla(TSLAON) / ARS
ARS$634.844,9848
1 Tesla(TSLAON) / RUB
35.275,539
1 Tesla(TSLAON) / INR
39.083,2676
1 Tesla(TSLAON) / IDR
Rp7.233.113,5968
1 Tesla(TSLAON) / PHP
25.917,2628
1 Tesla(TSLAON) / EGP
￡E.20.838,8206
1 Tesla(TSLAON) / BRL
R$2.373,7636
1 Tesla(TSLAON) / CAD
C$613,2958
1 Tesla(TSLAON) / BDT
53.943,5572
1 Tesla(TSLAON) / NGN
637.598,1976
1 Tesla(TSLAON) / COP
$1.710.151,0712
1 Tesla(TSLAON) / ZAR
R.7.611,045
1 Tesla(TSLAON) / UAH
18.526,8278
1 Tesla(TSLAON) / TZS
T.Sh.1.084.077,54
1 Tesla(TSLAON) / VES
Bs97.509,62
1 Tesla(TSLAON) / CLP
$415.629,24
1 Tesla(TSLAON) / PKR
Rs124.494,6352
1 Tesla(TSLAON) / KZT
234.067,21
1 Tesla(TSLAON) / THB
฿14.264,6426
1 Tesla(TSLAON) / TWD
NT$13.558,6906
1 Tesla(TSLAON) / AED
د.إ1.619,2774
1 Tesla(TSLAON) / CHF
Fr352,976
1 Tesla(TSLAON) / HKD
HK$3.423,8672
1 Tesla(TSLAON) / AMD
֏168.916,6648
1 Tesla(TSLAON) / MAD
.د.م4.085,6972
1 Tesla(TSLAON) / MXN
$8.175,8066
1 Tesla(TSLAON) / SAR
ريال1.654,575
1 Tesla(TSLAON) / ETB
Br67.837,575
1 Tesla(TSLAON) / KES
KSh57.001,2118
1 Tesla(TSLAON) / JOD
د.أ312,82498
1 Tesla(TSLAON) / PLN
1.614,8652
1 Tesla(TSLAON) / RON
лв1.936,9558
1 Tesla(TSLAON) / SEK
kr4.165,1168
1 Tesla(TSLAON) / BGN
лв741,2496
1 Tesla(TSLAON) / HUF
Ft148.157,2638
1 Tesla(TSLAON) / CZK
9.283,2688
1 Tesla(TSLAON) / KWD
د.ك135,01332
1 Tesla(TSLAON) / ILS
1.433,965
1 Tesla(TSLAON) / BOB
Bs3.048,8302
1 Tesla(TSLAON) / AZN
750,074
1 Tesla(TSLAON) / TJS
SM4.059,224
1 Tesla(TSLAON) / GEL
1.195,7062
1 Tesla(TSLAON) / AOA
Kz404.417,8398
1 Tesla(TSLAON) / BHD
.د.ب165,89872
1 Tesla(TSLAON) / BMD
$441,22
1 Tesla(TSLAON) / DKK
kr2.845,869
1 Tesla(TSLAON) / HNL
L11.586,4372
1 Tesla(TSLAON) / MUR
20.066,6856
1 Tesla(TSLAON) / NAD
$7.597,8084
1 Tesla(TSLAON) / NOK
kr4.434,261
1 Tesla(TSLAON) / NZD
$767,7228
1 Tesla(TSLAON) / PAB
B/.441,22
1 Tesla(TSLAON) / PGK
K1.861,9484
1 Tesla(TSLAON) / QAR
ر.ق1.606,0408
1 Tesla(TSLAON) / RSD
дин.44.669,1128
1 Tesla(TSLAON) / UZS
soʻm5.315.902,3918
1 Tesla(TSLAON) / ALL
L36.899,2286
1 Tesla(TSLAON) / ANG
ƒ789,7838
1 Tesla(TSLAON) / AWG
ƒ794,196
1 Tesla(TSLAON) / BBD
$882,44
1 Tesla(TSLAON) / BAM
KM741,2496
1 Tesla(TSLAON) / BIF
Fr1.305.128,76
1 Tesla(TSLAON) / BND
$573,586
1 Tesla(TSLAON) / BSD
$441,22
1 Tesla(TSLAON) / JMD
$70.546,6658
1 Tesla(TSLAON) / KHR
1.771.965,9932
1 Tesla(TSLAON) / KMF
Fr186.636,06
1 Tesla(TSLAON) / LAK
9.591.738,9386
1 Tesla(TSLAON) / LKR
රු134.311,7802
1 Tesla(TSLAON) / MDL
L7.447,7936
1 Tesla(TSLAON) / MGA
Ar1.978.562,846
1 Tesla(TSLAON) / MOP
P3.529,76
1 Tesla(TSLAON) / MVR
6.750,666
1 Tesla(TSLAON) / MWK
MK766.006,4542
1 Tesla(TSLAON) / MZN
MT28.193,958
1 Tesla(TSLAON) / NPR
रु62.591,4692
1 Tesla(TSLAON) / PYG
3.129.132,24
1 Tesla(TSLAON) / RWF
Fr640.210,22
1 Tesla(TSLAON) / SBD
$3.631,2406
1 Tesla(TSLAON) / SCR
6.212,3776
1 Tesla(TSLAON) / SRD
$17.097,275
1 Tesla(TSLAON) / SVC
$3.860,675
1 Tesla(TSLAON) / SZL
L7.597,8084
1 Tesla(TSLAON) / TMT
m1.544,27
1 Tesla(TSLAON) / TND
د.ت1.296,30436
1 Tesla(TSLAON) / TTD
$2.987,0594
1 Tesla(TSLAON) / UGX
Sh1.537.210,48
1 Tesla(TSLAON) / XAF
Fr249.730,52
1 Tesla(TSLAON) / XCD
$1.191,294
1 Tesla(TSLAON) / XOF
Fr249.730,52
1 Tesla(TSLAON) / XPF
Fr45.445,66
1 Tesla(TSLAON) / BWP
P5.912,348
1 Tesla(TSLAON) / BZD
$886,8522
1 Tesla(TSLAON) / CVE
$41.968,8464
1 Tesla(TSLAON) / DJF
Fr78.095,94
1 Tesla(TSLAON) / DOP
$28.313,0874
1 Tesla(TSLAON) / DZD
د.ج57.345,3634
1 Tesla(TSLAON) / FJD
$997,1572
1 Tesla(TSLAON) / GNF
Fr3.836.407,9
1 Tesla(TSLAON) / GTQ
Q3.379,7452
1 Tesla(TSLAON) / GYD
$92.360,5826
1 Tesla(TSLAON) / ISK
kr55.152,5

Tesla Mənbəyi

Tesla haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Tesla Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Tesla Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Tesla (TSLAON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TSLAON qiyməti 441,22 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TSLAON / USD cari qiyməti nədir?
TSLAON / USD cari qiyməti $ 441,22 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tesla üçün bazar dəyəri nədir?
TSLAON üçün bazar dəyəri $ 4,39M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TSLAON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TSLAON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 9,96K USD təşkil edir.
TSLAON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TSLAON ATH qiyməti olan 473,8661895239948 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TSLAON qiyməti (ATL) nədir?
TSLAON ATL qiyməti olan 329,3669085162907 USD dəyərinə endi.
TSLAON ticarət həcmi nədir?
TSLAON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,77K USD.
TSLAON bu il daha da yüksələcək?
TSLAON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TSLAON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:03:17 (UTC+8)

Tesla (TSLAON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

TSLAON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TSLAON
TSLAON
USD
USD

1 TSLAON = 441,22 USD

TSLAON Ticarəti Edin

TSLAON/USDT
$441,32
$441,32$441,32
-0,03%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.572,32
$109.572,32$109.572,32

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,02
$3.849,02$3.849,02

+1,99%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02949
$0,02949$0,02949

+17,72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,23
$186,23$186,23

+0,62%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,02
$3.849,02$3.849,02

+1,99%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.572,32
$109.572,32$109.572,32

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,23
$186,23$186,23

+0,62%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4806
$2,4806$2,4806

+1,09%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18546
$0,18546$0,18546

+2,65%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003259
$0,003259$0,003259

-34,82%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002925
$0,0002925$0,0002925

+368,00%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020587
$0,0020587$0,0020587

+2.187,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020587
$0,0020587$0,0020587

+2.187,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0444
$0,0444$0,0444

+1.287,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035996
$0,0000000000000000000000035996$0,0000000000000000000000035996

+619,92%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32686
$0,32686$0,32686

+163,40%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000091
$0,000000000000000000000091$0,000000000000000000000091

+93,61%