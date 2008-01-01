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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TROLL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TROLL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TROLLSOL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TROLLSOL Qiymət Məlumatları

TROLLSOL nədir

TROLLSOL Rəsmi Veb-saytı

TROLLSOL Tokenomikası

TROLLSOL Qiymət Proqnozu

TROLLSOL Qiymət Tarixçəsi

TROLLSOL Alış Bələdçisi

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Bugünkü TROLL (TROLLSOL) texniki analizi

Bugünkü TROLL (TROLLSOL) texniki analizi

TROLL analizi səhifəsi TROLLSOL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda TROLL analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

TROLL (TROLLSOL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04097--+7,68%-5,72%-65,39%
TROLL qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

TROLL texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış TROLL anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04146
0,04145
R2
0,04145
0,04145
R1
0,04145
0,04145
PP
0,04144
0,04144
S1
0,04144
0,04144
S2
0,04143
0,04144
S3
0,04143
0,04143

TROLL bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,03M
$0,14 M
$0,17 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TROLL kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTROLLSOLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TROLL haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də TROLL (TROLLSOL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı TROLL qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TROLLSOL/USDT
$0,040963
$0,040963$0,040963
-6,18%
2.20M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TROLLSOL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TROLLSOL
TROLLSOL
USD
USD

1 TROLLSOL = 0,04097 USD

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