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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TRIA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TRIA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TRIA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TRIA Qiymət Məlumatları

TRIA nədir

TRIA Rəsmi Veb-saytı

TRIA Tokenomikası

TRIA Qiymət Proqnozu

TRIA Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü TRIA (TRIA) texniki analizi

Bugünkü TRIA (TRIA) texniki analizi

TRIA analizi səhifəsi TRIA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda TRIA analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

TRIA (TRIA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00847--+4,05%+4,43%-80,74%
TRIA qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

TRIA texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış TRIA anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 4
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 1Alış 9
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,008423
0,00842
R2
0,00842
0,008416
R1
0,008413
0,008414
PP
0,00841
0,00841
S1
0,008403
0,008406
S2
0,0084
0,008404
S3
0,008393
0,0084

TRIA bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,13M
$1,37 M
$1,50 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$3,91 M
3 günlük aktiv satışlar
$3,94 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$4,46 M
7 günlük aktiv satışlar
$4,50 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TRIA kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTRIAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,56 M0,01
2026-08-18$0,06 M0,01
2026-08-17-$0,02 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,06 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TRIA haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də TRIA (TRIA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı TRIA qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TRIA/USDT
$0,00845
$0,00845$0,00845
-1,28%
21.00M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TRIA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TRIA
TRIA
USD
USD

1 TRIA = 0,00847 USD

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