Bugünkü canlı Tren Finance qiyməti 0.00007468 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TREN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TREN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Tren Finance Logosu

Tren Finance qiyməti(TREN)

Tren Finance (TREN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:55:59 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Qiymət Məlumatları (USD)

Tren Finance (TREN) canlı qiyməti $ 0,00007468. TREN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00007329 və ən yüksək $ 0,00007541 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TREN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TREN son bir saat ərzində -0,82%, 24 saat ərzində -0,59% və son 7 gündə isə -13,82% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tren Finance (TREN) Bazar Məlumatları

Tren Finance (TREN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Tren Finance qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000004432-0,59%
30 Gün$ -0,00007482-50,05%
60 Gün$ -0,00018172-70,88%
90 Gün$ -0,00492532-98,51%
Bugünkü Tren Finance Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TREN $ -0,0000004432 (-0,59%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Tren Finance 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00007482 (-50,05%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Tren Finance 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TREN $ -0,00018172 (-70,88%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Tren Finance 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00492532 (-98,51%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Tren Finance (TREN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Tren Finance Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Tren Finance (TREN) Nədir?

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Tren Finance investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TREN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Tren Finance haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Tren Finance satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Tren Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Tren Finance (TREN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tren Finance (TREN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tren Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tren Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Tren Finance (TREN) Tokenomikası

Tren Finance (TREN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TREN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Tren Finance (TREN) necə alınır?

Necə Tren Finance alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Tren Finance Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TREN Aktivindən Yerli Valyutalara

Tren Finance Mənbəyi

Tren Finance haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Tren Finance Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Tren Finance Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Tren Finance (TREN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TREN qiyməti 0,00007468 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TREN / USD cari qiyməti nədir?
TREN / USD cari qiyməti $ 0,00007468 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tren Finance üçün bazar dəyəri nədir?
TREN üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TREN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TREN aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TREN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TREN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TREN qiyməti (ATL) nədir?
TREN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TREN ticarət həcmi nədir?
TREN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,64K USD.
TREN bu il daha da yüksələcək?
TREN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TREN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:55:59 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

