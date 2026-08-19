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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Treehouse üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Treehouse üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Treehouse (TREE) texniki analizi

Bugünkü Treehouse (TREE) texniki analizi

Treehouse analizi səhifəsi TREE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Treehouse analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Treehouse (TREE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03366---3,53%-3,17%-48,01%
Treehouse qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Treehouse texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Treehouse anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 5
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 1Alış 9
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 4Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03366
0,03365
R2
0,03365
0,03365
R1
0,03365
0,03365
PP
0,03364
0,03364
S1
0,03364
0,03364
S2
0,03363
0,03364
S3
0,03363
0,03363

Treehouse bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,35M
$3,19 M
$3,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Treehouse kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTREEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,03
2026-08-18$0,01 M0,03
2026-08-17-$0,01 M0,03
2026-08-16-$0,17 M0,03
2026-08-15$0,46 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Treehouse haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Treehouse (TREE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Treehouse qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TREE/USDT
$0,03367
$0,03367$0,03367
+0,86%
1.74M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TREE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TREE
TREE
USD
USD

1 TREE = 0,03366 USD

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