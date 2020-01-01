Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tradoor üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tradoor üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TRADOOR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TRADOOR Qiymət Məlumatları

TRADOOR nədir

TRADOOR Whitepaper

TRADOOR Rəsmi Veb-saytı

TRADOOR Tokenomikası

TRADOOR Qiymət Proqnozu

TRADOOR Qiymət Tarixçəsi

TRADOOR Alış Bələdçisi

TRADOOR / Fiat Valyuta Çevirən

TRADOOR Spot

TRADOOR USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Tradoor (TRADOOR) texniki analizi

Bugünkü Tradoor (TRADOOR) texniki analizi

Tradoor analizi səhifəsi TRADOOR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Tradoor analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Tradoor (TRADOOR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,6091--+0,92%+24,96%+2,06%
Tradoor qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Tradoor texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Tradoor anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 1
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,6116
0,6116
R2
0,6116
0,6115
R1
0,6115
0,6115
PP
0,6115
0,6115
S1
0,6114
0,6114
S2
0,6114
0,6114
S3
0,6113
0,6114

Tradoor bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,31M
$3,31 M
$3,63 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,16 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,51 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,54 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tradoor kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTRADOORUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tradoor haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Tradoor (TRADOOR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Tradoor qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TRADOOR/USDT
$0,6091
$0,6091$0,6091
-2,71%
139.93K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TRADOOR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 0,6091 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.