Bugünkü canlı Tradoor qiyməti 2.317 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRADOOR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRADOOR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TRADOOR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TRADOOR Qiymət Məlumatları

TRADOOR Whitepaper

TRADOOR Rəsmi Veb-saytı

TRADOOR Tokenomikası

TRADOOR Qiymət Proqnozu

TRADOOR Qiymət Tarixçəsi

TRADOOR Alış Bələdçisi

TRADOOR / Fiat Valyuta Çevirən

TRADOOR Spot

TRADOOR USDT-M Fyuçersi

Tradoor Logosu

Tradoor qiyməti(TRADOOR)

1 TRADOOR / USD Canlı Qiyməti:

$2,317
$2,317$2,317
+4,73%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:26 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 2,2049
$ 2,2049$ 2,2049
24 saat Aşağı
$ 2,6051
$ 2,6051$ 2,6051
24 saat Yüksək

$ 2,2049
$ 2,2049$ 2,2049

$ 2,6051
$ 2,6051$ 2,6051

--
----

--
----

-0,65%

+4,73%

-3,36%

-3,36%

Tradoor (TRADOOR) canlı qiyməti $ 2,317. TRADOOR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 2,2049 və ən yüksək $ 2,6051 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TRADOOR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TRADOOR son bir saat ərzində -0,65%, 24 saat ərzində +4,73% və son 7 gündə isə -3,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tradoor (TRADOOR) Bazar Məlumatları

--
----

$ 80,34K
$ 80,34K$ 80,34K

$ 139,02M
$ 139,02M$ 139,02M

--
----

60.000.000
60.000.000 60.000.000

BSC

Tradoor üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 80,34K təşkil edir. TRADOOR üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 60000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 139,02M təşkil edir.

Tradoor (TRADOOR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Tradoor qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,104644+4,73%
30 Gün$ -0,1677-6,75%
60 Gün$ +2,217+2.217,00%
90 Gün$ +2,217+2.217,00%
Bugünkü Tradoor Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TRADOOR $ +0,104644 (+4,73%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Tradoor 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,1677 (-6,75%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Tradoor 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TRADOOR $ +2,217 (+2.217,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Tradoor 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +2,217 (+2.217,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Tradoor (TRADOOR) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Tradoor Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Tradoor (TRADOOR) Nədir?

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Tradoor investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TRADOOR steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Tradoor haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Tradoor satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Tradoor Qiymət Proqnozu (USD)

Tradoor (TRADOOR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tradoor (TRADOOR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tradoor üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tradoor qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Tradoor (TRADOOR) Tokenomikası

Tradoor (TRADOOR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TRADOOR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Tradoor (TRADOOR) necə alınır?

Necə Tradoor alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Tradoor Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TRADOOR Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Tradoor(TRADOOR) / VND
60.971,855
1 Tradoor(TRADOOR) / AUD
A$3,52184
1 Tradoor(TRADOOR) / GBP
1,76092
1 Tradoor(TRADOOR) / EUR
1,99262
1 Tradoor(TRADOOR) / USD
$2,317
1 Tradoor(TRADOOR) / MYR
RM9,70823
1 Tradoor(TRADOOR) / TRY
97,36034
1 Tradoor(TRADOOR) / JPY
¥354,501
1 Tradoor(TRADOOR) / ARS
ARS$3.333,79228
1 Tradoor(TRADOOR) / RUB
185,24415
1 Tradoor(TRADOOR) / INR
205,23986
1 Tradoor(TRADOOR) / IDR
Rp37.983,60048
1 Tradoor(TRADOOR) / PHP
136,10058
1 Tradoor(TRADOOR) / EGP
￡E.109,43191
1 Tradoor(TRADOOR) / BRL
R$12,46546
1 Tradoor(TRADOOR) / CAD
C$3,22063
1 Tradoor(TRADOOR) / BDT
283,27642
1 Tradoor(TRADOOR) / NGN
3.348,25036
1 Tradoor(TRADOOR) / COP
$8.980,59932
1 Tradoor(TRADOOR) / ZAR
R.39,96825
1 Tradoor(TRADOOR) / UAH
97,29083
1 Tradoor(TRADOOR) / TZS
T.Sh.5.692,869
1 Tradoor(TRADOOR) / VES
Bs512,057
1 Tradoor(TRADOOR) / CLP
$2.182,614
1 Tradoor(TRADOOR) / PKR
Rs653,76472
1 Tradoor(TRADOOR) / KZT
1.229,1685
1 Tradoor(TRADOOR) / THB
฿74,90861
1 Tradoor(TRADOOR) / TWD
NT$71,20141
1 Tradoor(TRADOOR) / AED
د.إ8,50339
1 Tradoor(TRADOOR) / CHF
Fr1,8536
1 Tradoor(TRADOOR) / HKD
HK$17,97992
1 Tradoor(TRADOOR) / AMD
֏887,04028
1 Tradoor(TRADOOR) / MAD
.د.م21,45542
1 Tradoor(TRADOOR) / MXN
$42,91084
1 Tradoor(TRADOOR) / SAR
ريال8,68875
1 Tradoor(TRADOOR) / ETB
Br356,23875
1 Tradoor(TRADOOR) / KES
KSh299,33323
1 Tradoor(TRADOOR) / JOD
د.أ1,642753
1 Tradoor(TRADOOR) / PLN
8,48022
1 Tradoor(TRADOOR) / RON
лв10,17163
1 Tradoor(TRADOOR) / SEK
kr21,84931
1 Tradoor(TRADOOR) / BGN
лв3,91573
1 Tradoor(TRADOOR) / HUF
Ft777,51569
1 Tradoor(TRADOOR) / CZK
48,70334
1 Tradoor(TRADOOR) / KWD
د.ك0,709002
1 Tradoor(TRADOOR) / ILS
7,53025
1 Tradoor(TRADOOR) / BOB
Bs16,01047
1 Tradoor(TRADOOR) / AZN
3,9389
1 Tradoor(TRADOOR) / TJS
SM21,3164
1 Tradoor(TRADOOR) / GEL
6,27907
1 Tradoor(TRADOOR) / AOA
Kz2.123,73903
1 Tradoor(TRADOOR) / BHD
.د.ب0,871192
1 Tradoor(TRADOOR) / BMD
$2,317
1 Tradoor(TRADOOR) / DKK
kr14,94465
1 Tradoor(TRADOOR) / HNL
L60,84442
1 Tradoor(TRADOOR) / MUR
105,37716
1 Tradoor(TRADOOR) / NAD
$39,89874
1 Tradoor(TRADOOR) / NOK
kr23,28585
1 Tradoor(TRADOOR) / NZD
$4,03158
1 Tradoor(TRADOOR) / PAB
B/.2,317
1 Tradoor(TRADOOR) / PGK
K9,77774
1 Tradoor(TRADOOR) / QAR
ر.ق8,43388
1 Tradoor(TRADOOR) / RSD
дин.234,57308
1 Tradoor(TRADOOR) / UZS
soʻm27.915,65623
1 Tradoor(TRADOOR) / ALL
L193,77071
1 Tradoor(TRADOOR) / ANG
ƒ4,14743
1 Tradoor(TRADOOR) / AWG
ƒ4,1706
1 Tradoor(TRADOOR) / BBD
$4,634
1 Tradoor(TRADOOR) / BAM
KM3,89256
1 Tradoor(TRADOOR) / BIF
Fr6.853,686
1 Tradoor(TRADOOR) / BND
$3,0121
1 Tradoor(TRADOOR) / BSD
$2,317
1 Tradoor(TRADOOR) / JMD
$370,46513
1 Tradoor(TRADOOR) / KHR
9.305,21102
1 Tradoor(TRADOOR) / KMF
Fr980,091
1 Tradoor(TRADOOR) / LAK
50.369,56421
1 Tradoor(TRADOOR) / LKR
රු705,31797
1 Tradoor(TRADOOR) / MDL
L39,11096
1 Tradoor(TRADOOR) / MGA
Ar10.390,1231
1 Tradoor(TRADOOR) / MOP
P18,536
1 Tradoor(TRADOOR) / MVR
35,4501
1 Tradoor(TRADOOR) / MWK
MK4.022,56687
1 Tradoor(TRADOOR) / MZN
MT148,0563
1 Tradoor(TRADOOR) / NPR
रु328,68962
1 Tradoor(TRADOOR) / PYG
16.432,164
1 Tradoor(TRADOOR) / RWF
Fr3.361,967
1 Tradoor(TRADOOR) / SBD
$19,06891
1 Tradoor(TRADOOR) / SCR
32,62336
1 Tradoor(TRADOOR) / SRD
$89,78375
1 Tradoor(TRADOOR) / SVC
$20,27375
1 Tradoor(TRADOOR) / SZL
L39,89874
1 Tradoor(TRADOOR) / TMT
m8,1095
1 Tradoor(TRADOOR) / TND
د.ت6,807346
1 Tradoor(TRADOOR) / TTD
$15,68609
1 Tradoor(TRADOOR) / UGX
Sh8.072,428
1 Tradoor(TRADOOR) / XAF
Fr1.311,422
1 Tradoor(TRADOOR) / XCD
$6,2559
1 Tradoor(TRADOOR) / XOF
Fr1.311,422
1 Tradoor(TRADOOR) / XPF
Fr238,651
1 Tradoor(TRADOOR) / BWP
P31,0478
1 Tradoor(TRADOOR) / BZD
$4,65717
1 Tradoor(TRADOOR) / CVE
$220,39304
1 Tradoor(TRADOOR) / DJF
Fr410,109
1 Tradoor(TRADOOR) / DOP
$148,68189
1 Tradoor(TRADOOR) / DZD
د.ج301,14049
1 Tradoor(TRADOOR) / FJD
$5,23642
1 Tradoor(TRADOOR) / GNF
Fr20.146,315
1 Tradoor(TRADOOR) / GTQ
Q17,74822
1 Tradoor(TRADOOR) / GYD
$485,01761
1 Tradoor(TRADOOR) / ISK
kr289,625

Tradoor Mənbəyi

Tradoor haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Tradoor Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Tradoor Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Tradoor (TRADOOR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TRADOOR qiyməti 2,317 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TRADOOR / USD cari qiyməti nədir?
TRADOOR / USD cari qiyməti $ 2,317 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tradoor üçün bazar dəyəri nədir?
TRADOOR üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TRADOOR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TRADOOR aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TRADOOR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TRADOOR ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TRADOOR qiyməti (ATL) nədir?
TRADOOR ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TRADOOR ticarət həcmi nədir?
TRADOOR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 80,34K USD.
TRADOOR bu il daha da yüksələcək?
TRADOOR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TRADOOR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:26 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

