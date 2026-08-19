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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Toshi üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Toshi üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TOSHI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TOSHI Qiymət Məlumatları

TOSHI nədir

TOSHI Rəsmi Veb-saytı

TOSHI Tokenomikası

TOSHI Qiymət Proqnozu

TOSHI Qiymət Tarixçəsi

TOSHI Alış Bələdçisi

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Bugünkü Toshi (TOSHI) texniki analizi

Bugünkü Toshi (TOSHI) texniki analizi

Toshi analizi səhifəsi TOSHI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Toshi analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Toshi (TOSHI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000098---4,02%-9,43%-42,02%
Toshi qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Toshi texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Toshi anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 5
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 6Neytral 5Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0000979
0,0000979
R2
0,0000979
0,0000978
R1
0,0000978
0,0000978
PP
0,0000978
0,0000978
S1
0,0000977
0,0000977
S2
0,0000977
0,0000977
S3
0,0000976
0,0000977

Toshi bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,05M
$1,74 M
$1,79 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Toshi kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTOSHIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,01 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,03 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Toshi haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Toshi (TOSHI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Toshi qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TOSHI/USDT
$0,0000981
$0,0000981$0,0000981
-0,89%
532.51M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TOSHI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TOSHI
TOSHI
USD
USD

1 TOSHI = 0,000098 USD

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