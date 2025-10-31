Bugünkü canlı Torum qiyməti 0.003823 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TORUM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TORUM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Torum qiyməti 0.003823 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TORUM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TORUM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 TORUM / USD Canlı Qiyməti:

$0,003828
$0,003828$0,003828
+2,68%1D
USD
Torum (TORUM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:01:42 (UTC+8)

Torum (TORUM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,003609
$ 0,003609$ 0,003609
24 saat Aşağı
$ 0,004076
$ 0,004076$ 0,004076
24 saat Yüksək

$ 0,003609
$ 0,003609$ 0,003609

$ 0,004076
$ 0,004076$ 0,004076

$ 2,3939493863553967
$ 2,3939493863553967$ 2,3939493863553967

$ 0,002637578225314152
$ 0,002637578225314152$ 0,002637578225314152

-3,85%

+2,68%

-18,53%

-18,53%

Torum (TORUM) canlı qiyməti $ 0,003823. TORUM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,003609 və ən yüksək $ 0,004076 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TORUM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,3939493863553967, ən aşağı qiyməti isə $ 0,002637578225314152 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TORUM son bir saat ərzində -3,85%, 24 saat ərzində +2,68% və son 7 gündə isə -18,53% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Torum (TORUM) Bazar Məlumatları

No.2200

$ 742,03K
$ 742,03K$ 742,03K

$ 105,57K
$ 105,57K$ 105,57K

$ 3,06M
$ 3,06M$ 3,06M

194,10M
194,10M 194,10M

800.000.000
800.000.000 800.000.000

BSC

Torum üzrə cari Bazar Dəyəri $ 742,03K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 105,57K təşkil edir. TORUM üzrə dövriyyədə olan təklif 194,10M, ümumi təklif isə 800000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,06M təşkil edir.

Torum (TORUM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Torum qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00009991+2,68%
30 Gün$ -0,001741-31,30%
60 Gün$ -0,00173-31,16%
90 Gün$ -0,001939-33,66%
Bugünkü Torum Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TORUM $ +0,00009991 (+2,68%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Torum 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,001741 (-31,30%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Torum 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TORUM $ -0,00173 (-31,16%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Torum 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,001939 (-33,66%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Torum (TORUM) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Torum Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Torum (TORUM) Nədir?

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Torum MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Torum investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TORUM steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Torum haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Torum satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Torum Qiymət Proqnozu (USD)

Torum (TORUM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Torum (TORUM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Torum üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Torum qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Torum (TORUM) Tokenomikası

Torum (TORUM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TORUM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Torum (TORUM) necə alınır?

Necə Torum alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Torum Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TORUM Aktivindən Yerli Valyutalara

Torum Mənbəyi

Torum haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Torum Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Torum Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Torum (TORUM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TORUM qiyməti 0,003823 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TORUM / USD cari qiyməti nədir?
TORUM / USD cari qiyməti $ 0,003823 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Torum üçün bazar dəyəri nədir?
TORUM üçün bazar dəyəri $ 742,03K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TORUM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TORUM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 194,10M USD təşkil edir.
TORUM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TORUM ATH qiyməti olan 2,3939493863553967 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TORUM qiyməti (ATL) nədir?
TORUM ATL qiyməti olan 0,002637578225314152 USD dəyərinə endi.
TORUM ticarət həcmi nədir?
TORUM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 105,57K USD.
TORUM bu il daha da yüksələcək?
TORUM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TORUM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:01:42 (UTC+8)

Torum (TORUM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

