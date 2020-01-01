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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The Toad Pepe üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The Toad Pepe üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TOAD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TOAD Qiymət Məlumatları

TOAD nədir

TOAD Rəsmi Veb-saytı

TOAD Tokenomikası

TOAD Qiymət Proqnozu

TOAD Qiymət Tarixçəsi

TOAD Alış Bələdçisi

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Bugünkü The Toad Pepe (TOAD) texniki analizi

Bugünkü The Toad Pepe (TOAD) texniki analizi

The Toad Pepe analizi səhifəsi TOAD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda The Toad Pepe analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

The Toad Pepe (TOAD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,005731---58,98%+91,03%+91,03%
The Toad Pepe qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

The Toad Pepe texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış The Toad Pepe anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,005824
0,005821
R2
0,005821
0,005817
R1
0,005815
0,005815
PP
0,005812
0,005812
S1
0,005806
0,005808
S2
0,005803
0,005806
S3
0,005797
0,005803

The Toad Pepe bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,05M
$0,08 M
$0,13 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,41 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,41 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$1,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

The Toad Pepe kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTOADUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

The Toad Pepe haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də The Toad Pepe (TOAD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı The Toad Pepe qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TOAD/USD1
$0,005729
$0,005729$0,005729
+26,55%
12.89M (USDT)
TOAD/USDT
$0,005724
$0,005724$0,005724
+27,68%
24.40M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TOAD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TOAD
TOAD
USD
USD

1 TOAD = 0,005731 USD

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