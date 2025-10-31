Bugünkü canlı THINK Token qiyməti 0.00683 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində THINK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də THINK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı THINK Token qiyməti 0.00683 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində THINK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də THINK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 THINK / USD Canlı Qiyməti:

$0,00683
$0,00683$0,00683
-0,14%1D
USD
THINK Token (THINK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:00:48 (UTC+8)

THINK Token (THINK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00671
$ 0,00671$ 0,00671
24 saat Aşağı
$ 0,00722
$ 0,00722$ 0,00722
24 saat Yüksək

$ 0,00671
$ 0,00671$ 0,00671

$ 0,00722
$ 0,00722$ 0,00722

$ 0,09159672574773454
$ 0,09159672574773454$ 0,09159672574773454

$ 0,004525510452854356
$ 0,004525510452854356$ 0,004525510452854356

-0,30%

-0,13%

+17,96%

+17,96%

THINK Token (THINK) canlı qiyməti $ 0,00683. THINK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00671 və ən yüksək $ 0,00722 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. THINK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,09159672574773454, ən aşağı qiyməti isə $ 0,004525510452854356 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, THINK son bir saat ərzində -0,30%, 24 saat ərzində -0,13% və son 7 gündə isə +17,96% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

THINK Token (THINK) Bazar Məlumatları

No.3955

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 16,89K
$ 16,89K$ 16,89K

$ 6,83M
$ 6,83M$ 6,83M

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

0,00%

ETH

THINK Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 16,89K təşkil edir. THINK üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,83M təşkil edir.

THINK Token (THINK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün THINK Token qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000096-0,13%
30 Gün$ -0,0026-27,58%
60 Gün$ -0,008-53,95%
90 Gün$ -0,00317-31,70%
Bugünkü THINK Token Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün THINK $ -0,0000096 (-0,13%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

THINK Token 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0026 (-27,58%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

THINK Token 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə THINK $ -0,008 (-53,95%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

THINK Token 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00317 (-31,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

THINK Token (THINK) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi THINK Token Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

THINK Token (THINK) Nədir?

THINK Token MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC THINK Token investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

- THINK steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
- THINK steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə THINK Token haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız THINK Token satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

THINK Token Qiymət Proqnozu (USD)

THINK Token (THINK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? THINK Token (THINK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? THINK Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

THINK Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

THINK Token (THINK) Tokenomikası

THINK Token (THINK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. THINK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

THINK Token (THINK) necə alınır?

Necə THINK Token alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım THINK Token Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

THINK Aktivindən Yerli Valyutalara

THINK Token Mənbəyi

THINK Token haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi THINK Token Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: THINK Token Haqqında Digər Suallar

Bugünkü THINK Token (THINK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı THINK qiyməti 0,00683 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
THINK / USD cari qiyməti nədir?
THINK / USD cari qiyməti $ 0,00683 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
THINK Token üçün bazar dəyəri nədir?
THINK üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
THINK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
THINK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
THINK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
THINK ATH qiyməti olan 0,09159672574773454 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı THINK qiyməti (ATL) nədir?
THINK ATL qiyməti olan 0,004525510452854356 USD dəyərinə endi.
THINK ticarət həcmi nədir?
THINK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 16,89K USD.
THINK bu il daha da yüksələcək?
THINK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün THINK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:00:48 (UTC+8)

THINK Token (THINK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

