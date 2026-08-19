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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TFUEL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TFUEL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TFUEL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TFUEL Qiymət Məlumatları

TFUEL nədir

TFUEL Whitepaper

TFUEL Rəsmi Veb-saytı

TFUEL Tokenomikası

TFUEL Qiymət Proqnozu

TFUEL Qiymət Tarixçəsi

TFUEL Alış Bələdçisi

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TFUEL Spot

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Bugünkü TFUEL (TFUEL) texniki analizi

Bugünkü TFUEL (TFUEL) texniki analizi

TFUEL analizi səhifəsi TFUEL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda TFUEL analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

TFUEL (TFUEL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0073---0,10%-6,23%-32,54%
TFUEL qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

TFUEL texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış TFUEL anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 3
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00729
0,00729
R2
0,00729
0,00728
R1
0,00728
0,00728
PP
0,00728
0,00728
S1
0,00727
0,00727
S2
0,00727
0,00727
S3
0,00726
0,00727

TFUEL bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,02M
$0,17 M
$0,19 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TFUEL kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTFUELUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TFUEL haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də TFUEL (TFUEL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı TFUEL qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TFUEL/USDT
$0,007303
$0,007303$0,007303
+1,62%
8.07M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TFUEL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TFUEL
TFUEL
USD
USD

1 TFUEL = 0,0073 USD

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