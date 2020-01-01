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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TENDIES üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TENDIES üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TENDIES Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TENDIES Qiymət Məlumatları

TENDIES nədir

TENDIES Tokenomikası

TENDIES Qiymət Proqnozu

TENDIES Qiymət Tarixçəsi

TENDIES Alış Bələdçisi

TENDIES / Fiat Valyuta Çevirən

TENDIES Spot

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Bugünkü TENDIES (TENDIES) texniki analizi

Bugünkü TENDIES (TENDIES) texniki analizi

TENDIES analizi səhifəsi TENDIES gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda TENDIES analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

TENDIES (TENDIES) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00963---53,23%-53,46%+140,75%
TENDIES qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

TENDIES texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış TENDIES anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 2
Alış 22
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00977
0,00973
R2
0,00973
0,0097
R1
0,0097
0,00969
PP
0,00966
0,00966
S1
0,00963
0,00963
S2
0,00959
0,00962
S3
0,00956
0,00959

TENDIES bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,05 M
$0,06 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TENDIES kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTENDIESUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TENDIES haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də TENDIES (TENDIES) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı TENDIES qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TENDIES/USD1
$0,00942
$0,00942$0,00942
-10,37%
5.66M (USDT)
TENDIES/USDT
$0,00963
$0,00963$0,00963
-9,40%
6.62M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TENDIES / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TENDIES
TENDIES
USD
USD

1 TENDIES = 0,00963 USD

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