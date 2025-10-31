Bugünkü canlı PrompTale AI qiyməti 0.003315 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TALE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TALE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PrompTale AI qiyməti 0.003315 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TALE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TALE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,003315
$0,003315$0,003315
+19,41%1D
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:00:06 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,002619
$ 0,002619$ 0,002619
24 saat Aşağı
$ 0,003794
$ 0,003794$ 0,003794
24 saat Yüksək

$ 0,002619
$ 0,002619$ 0,002619

$ 0,003794
$ 0,003794$ 0,003794

$ 0,3090272322133998
$ 0,3090272322133998$ 0,3090272322133998

$ 0,002415032785401871
$ 0,002415032785401871$ 0,002415032785401871

+9,58%

+19,41%

+7,35%

+7,35%

PrompTale AI (TALE) canlı qiyməti $ 0,003315. TALE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,002619 və ən yüksək $ 0,003794 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TALE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,3090272322133998, ən aşağı qiyməti isə $ 0,002415032785401871 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TALE son bir saat ərzində +9,58%, 24 saat ərzində +19,41% və son 7 gündə isə +7,35% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PrompTale AI (TALE) Bazar Məlumatları

No.2784

$ 336,12K
$ 336,12K$ 336,12K

$ 25,70K
$ 25,70K$ 25,70K

$ 1,66M
$ 1,66M$ 1,66M

101,39M
101,39M 101,39M

500.000.000
500.000.000 500.000.000

500.000.000
500.000.000 500.000.000

20,27%

BSC

PrompTale AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 336,12K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 25,70K təşkil edir. TALE üzrə dövriyyədə olan təklif 101,39M, ümumi təklif isə 500000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,66M təşkil edir.

PrompTale AI (TALE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün PrompTale AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00053885+19,41%
30 Gün$ -0,002398-41,98%
60 Gün$ -0,000179-5,13%
90 Gün$ -0,002107-38,87%
Bugünkü PrompTale AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TALE $ +0,00053885 (+19,41%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

PrompTale AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,002398 (-41,98%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

PrompTale AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TALE $ -0,000179 (-5,13%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

PrompTale AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,002107 (-38,87%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

PrompTale AI (TALE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi PrompTale AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

PrompTale AI (TALE) Nədir?

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC PrompTale AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TALE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə PrompTale AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız PrompTale AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

PrompTale AI Qiymət Proqnozu (USD)

PrompTale AI (TALE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PrompTale AI (TALE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PrompTale AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PrompTale AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PrompTale AI (TALE) Tokenomikası

PrompTale AI (TALE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TALE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

PrompTale AI (TALE) necə alınır?

Necə PrompTale AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım PrompTale AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TALE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 PrompTale AI(TALE) / VND
87,234225
1 PrompTale AI(TALE) / AUD
A$0,0050388
1 PrompTale AI(TALE) / GBP
0,00248625
1 PrompTale AI(TALE) / EUR
0,0028509
1 PrompTale AI(TALE) / USD
$0,003315
1 PrompTale AI(TALE) / MYR
RM0,01388985
1 PrompTale AI(TALE) / TRY
0,1392963
1 PrompTale AI(TALE) / JPY
¥0,507195
1 PrompTale AI(TALE) / ARS
ARS$4,7697546
1 PrompTale AI(TALE) / RUB
0,2650011
1 PrompTale AI(TALE) / INR
0,2937753
1 PrompTale AI(TALE) / IDR
Rp54,3442536
1 PrompTale AI(TALE) / PHP
0,19468995
1 PrompTale AI(TALE) / EGP
￡E.0,15656745
1 PrompTale AI(TALE) / BRL
R$0,0178347
1 PrompTale AI(TALE) / CAD
C$0,00460785
1 PrompTale AI(TALE) / BDT
0,4052919
1 PrompTale AI(TALE) / NGN
4,79736855
1 PrompTale AI(TALE) / COP
$12,8488074
1 PrompTale AI(TALE) / ZAR
R.0,05718375
1 PrompTale AI(TALE) / UAH
0,13919685
1 PrompTale AI(TALE) / TZS
T.Sh.8,144955
1 PrompTale AI(TALE) / VES
Bs0,732615
1 PrompTale AI(TALE) / CLP
$3,12273
1 PrompTale AI(TALE) / PKR
Rs0,9353604
1 PrompTale AI(TALE) / KZT
1,7586075
1 PrompTale AI(TALE) / THB
฿0,1070745
1 PrompTale AI(TALE) / TWD
NT$0,10186995
1 PrompTale AI(TALE) / AED
د.إ0,01216605
1 PrompTale AI(TALE) / CHF
Fr0,002652
1 PrompTale AI(TALE) / HKD
HK$0,0257244
1 PrompTale AI(TALE) / AMD
֏1,2691146
1 PrompTale AI(TALE) / MAD
.د.م0,0306969
1 PrompTale AI(TALE) / MXN
$0,0613938
1 PrompTale AI(TALE) / SAR
ريال0,01243125
1 PrompTale AI(TALE) / ETB
Br0,50968125
1 PrompTale AI(TALE) / KES
KSh0,42826485
1 PrompTale AI(TALE) / JOD
د.أ0,002350335
1 PrompTale AI(TALE) / PLN
0,0121329
1 PrompTale AI(TALE) / RON
лв0,01455285
1 PrompTale AI(TALE) / SEK
kr0,03126045
1 PrompTale AI(TALE) / BGN
лв0,00560235
1 PrompTale AI(TALE) / HUF
Ft1,11241455
1 PrompTale AI(TALE) / CZK
0,0696813
1 PrompTale AI(TALE) / KWD
د.ك0,00101439
1 PrompTale AI(TALE) / ILS
0,01077375
1 PrompTale AI(TALE) / BOB
Bs0,02290665
1 PrompTale AI(TALE) / AZN
0,0056355
1 PrompTale AI(TALE) / TJS
SM0,030498
1 PrompTale AI(TALE) / GEL
0,00898365
1 PrompTale AI(TALE) / AOA
Kz3,03849585
1 PrompTale AI(TALE) / BHD
.د.ب0,00124644
1 PrompTale AI(TALE) / BMD
$0,003315
1 PrompTale AI(TALE) / DKK
kr0,02138175
1 PrompTale AI(TALE) / HNL
L0,0870519
1 PrompTale AI(TALE) / MUR
0,1507662
1 PrompTale AI(TALE) / NAD
$0,0570843
1 PrompTale AI(TALE) / NOK
kr0,03331575
1 PrompTale AI(TALE) / NZD
$0,0057681
1 PrompTale AI(TALE) / PAB
B/.0,003315
1 PrompTale AI(TALE) / PGK
K0,0139893
1 PrompTale AI(TALE) / QAR
ر.ق0,0120666
1 PrompTale AI(TALE) / RSD
дин.0,3356106
1 PrompTale AI(TALE) / UZS
soʻm39,93974985
1 PrompTale AI(TALE) / ALL
L0,27723345
1 PrompTale AI(TALE) / ANG
ƒ0,00593385
1 PrompTale AI(TALE) / AWG
ƒ0,005967
1 PrompTale AI(TALE) / BBD
$0,00663
1 PrompTale AI(TALE) / BAM
KM0,0055692
1 PrompTale AI(TALE) / BIF
Fr9,80577
1 PrompTale AI(TALE) / BND
$0,0043095
1 PrompTale AI(TALE) / BSD
$0,003315
1 PrompTale AI(TALE) / JMD
$0,53003535
1 PrompTale AI(TALE) / KHR
13,3132389
1 PrompTale AI(TALE) / KMF
Fr1,402245
1 PrompTale AI(TALE) / LAK
72,06521595
1 PrompTale AI(TALE) / LKR
රු1,00911915
1 PrompTale AI(TALE) / MDL
L0,0559572
1 PrompTale AI(TALE) / MGA
Ar14,8654545
1 PrompTale AI(TALE) / MOP
P0,02652
1 PrompTale AI(TALE) / MVR
0,0507195
1 PrompTale AI(TALE) / MWK
MK5,75520465
1 PrompTale AI(TALE) / MZN
MT0,2118285
1 PrompTale AI(TALE) / NPR
रु0,4702659
1 PrompTale AI(TALE) / PYG
23,50998
1 PrompTale AI(TALE) / RWF
Fr4,810065
1 PrompTale AI(TALE) / SBD
$0,02728245
1 PrompTale AI(TALE) / SCR
0,0466752
1 PrompTale AI(TALE) / SRD
$0,12845625
1 PrompTale AI(TALE) / SVC
$0,02900625
1 PrompTale AI(TALE) / SZL
L0,0570843
1 PrompTale AI(TALE) / TMT
m0,0116025
1 PrompTale AI(TALE) / TND
د.ت0,00973947
1 PrompTale AI(TALE) / TTD
$0,02244255
1 PrompTale AI(TALE) / UGX
Sh11,54946
1 PrompTale AI(TALE) / XAF
Fr1,87629
1 PrompTale AI(TALE) / XCD
$0,0089505
1 PrompTale AI(TALE) / XOF
Fr1,87629
1 PrompTale AI(TALE) / XPF
Fr0,341445
1 PrompTale AI(TALE) / BWP
P0,044421
1 PrompTale AI(TALE) / BZD
$0,00666315
1 PrompTale AI(TALE) / CVE
$0,3153228
1 PrompTale AI(TALE) / DJF
Fr0,586755
1 PrompTale AI(TALE) / DOP
$0,21272355
1 PrompTale AI(TALE) / DZD
د.ج0,43085055
1 PrompTale AI(TALE) / FJD
$0,0074919
1 PrompTale AI(TALE) / GNF
Fr28,823925
1 PrompTale AI(TALE) / GTQ
Q0,0253929
1 PrompTale AI(TALE) / GYD
$0,69392895
1 PrompTale AI(TALE) / ISK
kr0,414375

PrompTale AI Mənbəyi

PrompTale AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi PrompTale AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: PrompTale AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü PrompTale AI (TALE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TALE qiyməti 0,003315 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TALE / USD cari qiyməti nədir?
TALE / USD cari qiyməti $ 0,003315 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PrompTale AI üçün bazar dəyəri nədir?
TALE üçün bazar dəyəri $ 336,12K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TALE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TALE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 101,39M USD təşkil edir.
TALE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TALE ATH qiyməti olan 0,3090272322133998 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TALE qiyməti (ATL) nədir?
TALE ATL qiyməti olan 0,002415032785401871 USD dəyərinə endi.
TALE ticarət həcmi nədir?
TALE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 25,70K USD.
TALE bu il daha da yüksələcək?
TALE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TALE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:00:06 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

