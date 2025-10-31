Bugünkü canlı Taker Protocol qiyməti 0.005101 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TAKER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TAKER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Taker Protocol qiyməti 0.005101 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TAKER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TAKER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Taker Protocol Logosu

Taker Protocol qiyməti(TAKER)

1 TAKER / USD Canlı Qiyməti:

$0,005101
$0,005101
-6,96%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:59:58 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,005098
$ 0,005098
$ 0,005502
$ 0,005502
$ 0,005098
$ 0,005098

$ 0,005502
$ 0,005502

-5,16%

-6,95%

-18,75%

-18,75%

Taker Protocol (TAKER) canlı qiyməti $ 0,005101. TAKER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,005098 və ən yüksək $ 0,005502 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TAKER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TAKER son bir saat ərzində -5,16%, 24 saat ərzində -6,95% və son 7 gündə isə -18,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Taker Protocol (TAKER) Bazar Məlumatları

$ 484,78K
$ 484,78K

$ 5,10M
$ 5,10M

1.000.000.000
1.000.000.000

BSC

Taker Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 484,78K təşkil edir. TAKER üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,10M təşkil edir.

Taker Protocol (TAKER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Taker Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00038159-6,95%
30 Gün$ -0,004459-46,65%
60 Gün$ -0,007409-59,23%
90 Gün$ -0,013319-72,31%
Bugünkü Taker Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TAKER $ -0,00038159 (-6,95%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Taker Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,004459 (-46,65%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Taker Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TAKER $ -0,007409 (-59,23%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Taker Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,013319 (-72,31%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Taker Protocol (TAKER) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Taker Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Taker Protocol (TAKER) Nədir?

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Taker Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TAKER steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Taker Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Taker Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Taker Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Taker Protocol (TAKER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Taker Protocol (TAKER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Taker Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Taker Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Taker Protocol (TAKER) Tokenomikası

Taker Protocol (TAKER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TAKER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Taker Protocol (TAKER) necə alınır?

Necə Taker Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Taker Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

Taker Protocol Mənbəyi

Taker Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Taker Protocol Veb-saytı

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Taker Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Taker Protocol (TAKER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TAKER qiyməti 0,005101 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TAKER / USD cari qiyməti nədir?
TAKER / USD cari qiyməti $ 0,005101 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Taker Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
TAKER üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TAKER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TAKER aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TAKER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TAKER ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TAKER qiyməti (ATL) nədir?
TAKER ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TAKER ticarət həcmi nədir?
TAKER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 484,78K USD.
TAKER bu il daha da yüksələcək?
TAKER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TAKER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:59:58 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$0,005101
