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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Taiko üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Taiko üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TAIKO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TAIKO Qiymət Məlumatları

TAIKO nədir

TAIKO Whitepaper

TAIKO Rəsmi Veb-saytı

TAIKO Tokenomikası

TAIKO Qiymət Proqnozu

TAIKO Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Taiko (TAIKO) texniki analizi

Bugünkü Taiko (TAIKO) texniki analizi

Taiko analizi səhifəsi TAIKO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Taiko analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Taiko (TAIKO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07---0,29%-6,30%-35,07%
Taiko qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Taiko texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Taiko anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07004
0,07004
R2
0,07004
0,07003
R1
0,07003
0,07003
PP
0,07003
0,07003
S1
0,07002
0,07002
S2
0,07002
0,07002
S3
0,07001
0,07002

Taiko bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,89M
$5,68 M
$6,57 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Taiko kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTAIKOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,07
2026-08-18-$0,01 M0,07
2026-08-17$0,00 M0,07
2026-08-16-$0,01 M0,07
2026-08-15$0,00 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Taiko haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Taiko (TAIKO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Taiko qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TAIKO/USDT
$0,07
$0,07$0,07
0,00%
779.36K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TAIKO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TAIKO
TAIKO
USD
USD

1 TAIKO = 0,07 USD

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