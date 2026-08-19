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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TARS Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TARS Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TAI Qiymət Məlumatları

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Bugünkü TARS Protocol (TAI) texniki analizi

Bugünkü TARS Protocol (TAI) texniki analizi

TARS Protocol analizi səhifəsi TAI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda TARS Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

TARS Protocol (TAI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,006096---7,35%-34,52%-63,24%
TARS Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

TARS Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTAIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18-$0,01 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,01 M0,01
2026-08-15-$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TARS Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də TARS Protocol (TAI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı TARS Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TAI/USDT
$0,006091
$0,006091$0,006091
+2,78%
10.74M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TAI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TAI
TAI
USD
USD

1 TAI = 0,006096 USD

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