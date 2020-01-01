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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tagger üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tagger üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Tagger (TAG) texniki analizi

Bugünkü Tagger (TAG) texniki analizi

Tagger analizi səhifəsi TAG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Tagger analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Tagger (TAG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0009083---27,95%-24,55%-20,15%
Tagger qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Tagger texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Tagger anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 6
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 2Alış 8
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,000911
0,000911
R2
0,000911
0,00091
R1
0,00091
0,00091
PP
0,00091
0,00091
S1
0,000909
0,000909
S2
0,000909
0,000909
S3
0,000908
0,000909

Tagger bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,15M
$4,60 M
$4,75 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,46 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,48 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$1,11 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,08 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tagger kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTAGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tagger haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Tagger (TAG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Tagger qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TAG/USDT
$0,0009083
$0,0009083$0,0009083
-1,30%
86.40M (USDT)
TAG/USD1
$0,0009068
$0,0009068$0,0009068
-1,18%
60.93M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TAG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TAG
TAG
USD
USD

1 TAG = 0,0009083 USD

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