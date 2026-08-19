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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TAC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TAC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü TAC (TAC) texniki analizi

Bugünkü TAC (TAC) texniki analizi

TAC analizi səhifəsi TAC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda TAC analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

TAC (TAC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002469---15,85%-27,22%-86,68%
TAC qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

TAC texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış TAC anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 3
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 1Alış 7
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00248
0,002479
R2
0,002479
0,002477
R1
0,002477
0,002477
PP
0,002476
0,002476
S1
0,002474
0,002474
S2
0,002473
0,002474
S3
0,002471
0,002473

TAC bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,07M
$3,36 M
$3,43 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,16 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,25 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,25 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TAC kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTACUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17$0,01 M0,00
2026-08-16$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TAC haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də TAC (TAC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı TAC qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TAC/USDT
$0,002467
$0,002467$0,002467
-9,10%
34.59M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TAC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TAC
TAC
USD
USD

1 TAC = 0,002469 USD

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