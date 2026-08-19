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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Maple Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Maple Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SYRUP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SYRUP Qiymət Məlumatları

SYRUP nədir

SYRUP Whitepaper

SYRUP Rəsmi Veb-saytı

SYRUP Tokenomikası

SYRUP Qiymət Proqnozu

SYRUP Qiymət Tarixçəsi

SYRUP Alış Bələdçisi

SYRUP / Fiat Valyuta Çevirən

SYRUP Spot

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Bugünkü Maple Finance (SYRUP) texniki analizi

Bugünkü Maple Finance (SYRUP) texniki analizi

Maple Finance analizi səhifəsi SYRUP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Maple Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Maple Finance (SYRUP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,15714--+5,79%-13,37%-21,50%
Maple Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Maple Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Maple Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 6
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 2Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1571
0,157
R2
0,157
0,157
R1
0,157
0,157
PP
0,1569
0,1569
S1
0,1569
0,1569
S2
0,1568
0,1569
S3
0,1568
0,1568

Maple Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,59M
$2,00 M
$1,41 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,40 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,44 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,17M
7 günlük aktiv alışlar
$1,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,21 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Maple Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSYRUPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,16
2026-08-18-$0,17 M0,16
2026-08-17-$0,24 M0,17
2026-08-16$0,12 M0,16
2026-08-15$0,02 M0,16

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Maple Finance (SYRUP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Maple Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SYRUP/USDT
$0,15712
$0,15712$0,15712
-3,83%
486.78K (USDT)
SYRUP/USDC
$0,1572
$0,1572$0,1572
-3,67%
332.65K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SYRUP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SYRUP
SYRUP
USD
USD

1 SYRUP = 0,15714 USD

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