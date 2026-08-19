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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Space and Time üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Space and Time üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Space and Time (SXT) texniki analizi

Bugünkü Space and Time (SXT) texniki analizi

Space and Time analizi səhifəsi SXT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Space and Time analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Space and Time (SXT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007256---4,18%+2,13%-38,77%
Space and Time qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Space and Time texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Space and Time anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 3
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 1Alış 3
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,007257
0,007256
R2
0,007256
0,007254
R1
0,007254
0,007254
PP
0,007253
0,007253
S1
0,007251
0,007251
S2
0,007249
0,007251
S3
0,007247
0,007249

Space and Time bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,04M
$0,99 M
$1,02 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,29 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,27 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Space and Time kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSXTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,01
2026-08-18$0,05 M0,01
2026-08-17$0,04 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15-$0,06 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Space and Time haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Space and Time (SXT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Space and Time qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SXT/USDT
$0,007256
$0,007256$0,007256
+1,42%
8.70M (USDT)
SXT/USDC
$0,007253
$0,007253$0,007253
+1,61%
7.66M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SXT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SXT
SXT
USD
USD

1 SXT = 0,007256 USD

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