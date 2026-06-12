Swash (SWASH) Tokenomikası

Swash (SWASH) Tokenomikası

Swash (SWASH) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2026-06-12 11:11:54 (UTC+8)
USD

Swash (SWASH) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Swash (SWASH) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 1,54M
$ 1,54M$ 1,54M
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 994,96M
$ 994,96M$ 994,96M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 1,55M
$ 1,55M$ 1,55M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,95025
$ 0,95025$ 0,95025
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00151342
$ 0,00151342$ 0,00151342
Cari Qiymət:
$ 0,00154907
$ 0,00154907$ 0,00154907

Swash (SWASH) Məlumatları

Rəsmi Veb-sayt:
https://swashapp.io/

Swash (SWASH) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Swash (SWASH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SWASH token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SWASH tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

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SWASH Qiymət Proqnozu

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İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

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