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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Swarms üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Swarms üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü swarms (SWARMS) texniki analizi

Bugünkü swarms (SWARMS) texniki analizi

swarms analizi səhifəsi SWARMS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda swarms analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

swarms (SWARMS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,008227--+7,90%+22,64%-22,41%
swarms qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Swarms texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Swarms anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 1
Alış 23
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 1Alış 9
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,008234
0,008231
R2
0,008231
0,00823
R1
0,00823
0,008229
PP
0,008227
0,008227
S1
0,008226
0,008226
S2
0,008223
0,008225
S3
0,008222
0,008223

Swarms bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,47M
$6,65 M
$7,11 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,17 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Swarms kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSWARMSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

swarms haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də swarms (SWARMS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı swarms qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SWARMS/USDT
$0,008227
$0,008227$0,008227
-1,87%
7.99M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SWARMS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SWARMS
SWARMS
USD
USD

1 SWARMS = 0,008227 USD

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