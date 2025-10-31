Bugünkü canlı SEA WARS qiyməti 0.0000000013 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SWAR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SWAR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SEA WARS qiyməti 0.0000000013 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SWAR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SWAR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SEA WARS Logosu

SEA WARS qiyməti(SWAR)

1 SWAR / USD Canlı Qiyməti:

$0,0000000013
$0,0000000013$0,0000000013
+8,33%1D
USD
SEA WARS (SWAR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:58:52 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0000000011
$ 0,0000000011$ 0,0000000011
24 saat Aşağı
$ 0,0000000018
$ 0,0000000018$ 0,0000000018
24 saat Yüksək

$ 0,0000000011
$ 0,0000000011$ 0,0000000011

$ 0,0000000018
$ 0,0000000018$ 0,0000000018

--
----

--
----

+8,33%

+8,33%

+44,44%

+44,44%

SEA WARS (SWAR) canlı qiyməti $ 0,0000000013. SWAR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0000000011 və ən yüksək $ 0,0000000018 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SWAR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SWAR son bir saat ərzində +8,33%, 24 saat ərzində +8,33% və son 7 gündə isə +44,44% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SEA WARS (SWAR) Bazar Məlumatları

--
----

$ 7,95K
$ 7,95K$ 7,95K

$ 2,61K
$ 2,61K$ 2,61K

--
----

2.005.000.000.000
2.005.000.000.000 2.005.000.000.000

ETH

SEA WARS üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 7,95K təşkil edir. SWAR üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 2005000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,61K təşkil edir.

SEA WARS (SWAR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SEA WARS qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0000000001+8,33%
30 Gün$ -0,0001089987-100,00%
60 Gün$ -0,0009999987-100,00%
90 Gün$ -0,0009999987-100,00%
Bugünkü SEA WARS Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SWAR $ +0,0000000001 (+8,33%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

SEA WARS 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0001089987 (-100,00%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

SEA WARS 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SWAR $ -0,0009999987 (-100,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

SEA WARS 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0009999987 (-100,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

SEA WARS (SWAR) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi SEA WARS Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

SEA WARS (SWAR) Nədir?

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SEA WARS investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SWAR steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SEA WARS haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız SEA WARS satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

SEA WARS Qiymət Proqnozu (USD)

SEA WARS (SWAR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SEA WARS (SWAR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SEA WARS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SEA WARS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SEA WARS (SWAR) Tokenomikası

SEA WARS (SWAR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SWAR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

SEA WARS (SWAR) necə alınır?

Necə SEA WARS alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SEA WARS Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SWAR Aktivindən Yerli Valyutalara

SEA WARS Mənbəyi

SEA WARS haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi SEA WARS Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SEA WARS Haqqında Digər Suallar

Bugünkü SEA WARS (SWAR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SWAR qiyməti 0,0000000013 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SWAR / USD cari qiyməti nədir?
SWAR / USD cari qiyməti $ 0,0000000013 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SEA WARS üçün bazar dəyəri nədir?
SWAR üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SWAR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SWAR aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
SWAR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SWAR ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SWAR qiyməti (ATL) nədir?
SWAR ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
SWAR ticarət həcmi nədir?
SWAR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 7,95K USD.
SWAR bu il daha da yüksələcək?
SWAR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SWAR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:58:52 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

