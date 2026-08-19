Bugünkü Slash Vision Labs (SVL) texniki analizi
Slash Vision Labs (SVL) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$0,003002
|--
|-9,17%
|-69,92%
|-57,05%
Slash Vision Labs kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|$0,00 M
|0,00
|2026-08-18
|-$0,02 M
|0,00
|2026-08-17
|$0,01 M
|0,00
|2026-08-16
|$0,00 M
|0,00
|2026-08-15
|$0,01 M
|0,00
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
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