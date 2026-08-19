Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Slash Vision Labs üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Slash Vision Labs üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SVL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SVL Qiymət Məlumatları

SVL nədir

SVL Whitepaper

SVL Rəsmi Veb-saytı

SVL Tokenomikası

SVL Qiymət Proqnozu

SVL Qiymət Tarixçəsi

SVL Alış Bələdçisi

SVL / Fiat Valyuta Çevirən

SVL Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Slash Vision Labs (SVL) texniki analizi

Bugünkü Slash Vision Labs (SVL) texniki analizi

Slash Vision Labs analizi səhifəsi SVL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Slash Vision Labs analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Slash Vision Labs (SVL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003002---9,17%-69,92%-57,05%
Slash Vision Labs qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Slash Vision Labs kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSVLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18-$0,02 M0,00
2026-08-17$0,01 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Slash Vision Labs haqqında daha çox məlumat əldə edin

SVL USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli SVL uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də SVL USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Slash Vision Labs (SVL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Slash Vision Labs qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SVL/USDT
$0,003002
$0,003002$0,003002
+6,07%
16.37M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SVL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SVL
SVL
USD
USD

1 SVL = 0,003002 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.