StrikeBit AI (STRIKE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
StrikeBit AI (STRIKE) Məlumatları
StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.
StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
StrikeBit AI (STRIKE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum STRIKE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
STRIKE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
StrikeBit AI (STRIKE) Qiymət Tarixçəsi
STRIKE qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
STRIKE Qiymət Proqnozu
STRIKE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? STRIKE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
İstifadəçi Müqaviləsini və Məxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın
