Bugünkü canlı Stray Dog qiyməti 0.001217 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STRAYDOG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STRAYDOG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Stray Dog Logosu

Stray Dog qiyməti(STRAYDOG)

1 STRAYDOG / USD Canlı Qiyməti:

$0,001215
$0,001215$0,001215
-0,40%1D
USD
Stray Dog (STRAYDOG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:58:21 (UTC+8)

Stray Dog (STRAYDOG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,001191
$ 0,001191$ 0,001191
24 saat Aşağı
$ 0,001366
$ 0,001366$ 0,001366
24 saat Yüksək

$ 0,001191
$ 0,001191$ 0,001191

$ 0,001366
$ 0,001366$ 0,001366

--
----

--
----

+0,99%

-0,40%

-29,58%

-29,58%

Stray Dog (STRAYDOG) canlı qiyməti $ 0,001217. STRAYDOG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,001191 və ən yüksək $ 0,001366 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STRAYDOG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STRAYDOG son bir saat ərzində +0,99%, 24 saat ərzində -0,40% və son 7 gündə isə -29,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Stray Dog (STRAYDOG) Bazar Məlumatları

--
----

$ 55,23K
$ 55,23K$ 55,23K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

ETH

Stray Dog üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,23K təşkil edir. STRAYDOG üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Stray Dog (STRAYDOG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Stray Dog qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00000488-0,40%
30 Gün$ -0,002916-70,56%
60 Gün$ -0,002283-65,23%
90 Gün$ -0,002283-65,23%
Bugünkü Stray Dog Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün STRAYDOG $ -0,00000488 (-0,40%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Stray Dog 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,002916 (-70,56%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Stray Dog 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə STRAYDOG $ -0,002283 (-65,23%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Stray Dog 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,002283 (-65,23%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Stray Dog (STRAYDOG) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Stray Dog Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Stray Dog (STRAYDOG) Nədir?

Stray but never lost.

Stray Dog MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Stray Dog investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- STRAYDOG steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Stray Dog haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Stray Dog satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Stray Dog Qiymət Proqnozu (USD)

Stray Dog (STRAYDOG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Stray Dog (STRAYDOG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Stray Dog üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Stray Dog qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Stray Dog (STRAYDOG) Tokenomikası

Stray Dog (STRAYDOG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STRAYDOG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Stray Dog (STRAYDOG) necə alınır?

Necə Stray Dog alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Stray Dog Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

STRAYDOG Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Stray Dog(STRAYDOG) / VND
32,025355
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AUD
A$0,00184984
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GBP
0,00091275
1 Stray Dog(STRAYDOG) / EUR
0,00104662
1 Stray Dog(STRAYDOG) / USD
$0,001217
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MYR
RM0,00509923
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TRY
0,05113834
1 Stray Dog(STRAYDOG) / JPY
¥0,186201
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ARS
ARS$1,75106828
1 Stray Dog(STRAYDOG) / RUB
0,09728698
1 Stray Dog(STRAYDOG) / INR
0,10785054
1 Stray Dog(STRAYDOG) / IDR
Rp19,95081648
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PHP
0,07147441
1 Stray Dog(STRAYDOG) / EGP
￡E.0,05747891
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BRL
R$0,00654746
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CAD
C$0,00169163
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BDT
0,14879042
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NGN
1,76120589
1 Stray Dog(STRAYDOG) / COP
$4,71704332
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ZAR
R.0,02099325
1 Stray Dog(STRAYDOG) / UAH
0,05110183
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TZS
T.Sh.2,990169
1 Stray Dog(STRAYDOG) / VES
Bs0,268957
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CLP
$1,146414
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PKR
Rs0,34338872
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KZT
0,6456185
1 Stray Dog(STRAYDOG) / THB
฿0,0393091
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TWD
NT$0,03739841
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AED
د.إ0,00446639
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CHF
Fr0,0009736
1 Stray Dog(STRAYDOG) / HKD
HK$0,00944392
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AMD
֏0,46591628
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MAD
.د.م0,01126942
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MXN
$0,02253884
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SAR
ريال0,00456375
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ETB
Br0,18711375
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KES
KSh0,15722423
1 Stray Dog(STRAYDOG) / JOD
د.أ0,000862853
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PLN
0,00445422
1 Stray Dog(STRAYDOG) / RON
лв0,00534263
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SEK
kr0,01147631
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BGN
лв0,00205673
1 Stray Dog(STRAYDOG) / HUF
Ft0,40838869
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CZK
0,02558134
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KWD
د.ك0,000372402
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ILS
0,00395525
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BOB
Bs0,00840947
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AZN
0,0020689
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TJS
SM0,0111964
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GEL
0,00329807
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AOA
Kz1,11549003
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BHD
.د.ب0,000457592
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BMD
$0,001217
1 Stray Dog(STRAYDOG) / DKK
kr0,00784965
1 Stray Dog(STRAYDOG) / HNL
L0,03195842
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MUR
0,05534916
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NAD
$0,02095674
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NOK
kr0,01223085
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NZD
$0,00211758
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PAB
B/.0,001217
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PGK
K0,00513574
1 Stray Dog(STRAYDOG) / QAR
ر.ق0,00442988
1 Stray Dog(STRAYDOG) / RSD
дин.0,12320908
1 Stray Dog(STRAYDOG) / UZS
soʻm14,66264723
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ALL
L0,10177771
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ANG
ƒ0,00217843
1 Stray Dog(STRAYDOG) / AWG
ƒ0,0021906
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BBD
$0,002434
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BAM
KM0,00204456
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BIF
Fr3,599886
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BND
$0,0015821
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BSD
$0,001217
1 Stray Dog(STRAYDOG) / JMD
$0,19458613
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KHR
4,88754502
1 Stray Dog(STRAYDOG) / KMF
Fr0,514791
1 Stray Dog(STRAYDOG) / LAK
26,45652121
1 Stray Dog(STRAYDOG) / LKR
රු0,37046697
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MDL
L0,02054296
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MGA
Ar5,4573931
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MOP
P0,009736
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MVR
0,0186201
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MWK
MK2,11284587
1 Stray Dog(STRAYDOG) / MZN
MT0,0777663
1 Stray Dog(STRAYDOG) / NPR
रु0,17264362
1 Stray Dog(STRAYDOG) / PYG
8,630964
1 Stray Dog(STRAYDOG) / RWF
Fr1,765867
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SBD
$0,01001591
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SCR
0,01713536
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SRD
$0,04715875
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SVC
$0,01064875
1 Stray Dog(STRAYDOG) / SZL
L0,02095674
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TMT
m0,0042595
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TND
د.ت0,003575546
1 Stray Dog(STRAYDOG) / TTD
$0,00823909
1 Stray Dog(STRAYDOG) / UGX
Sh4,240028
1 Stray Dog(STRAYDOG) / XAF
Fr0,688822
1 Stray Dog(STRAYDOG) / XCD
$0,0032859
1 Stray Dog(STRAYDOG) / XOF
Fr0,688822
1 Stray Dog(STRAYDOG) / XPF
Fr0,125351
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BWP
P0,0163078
1 Stray Dog(STRAYDOG) / BZD
$0,00244617
1 Stray Dog(STRAYDOG) / CVE
$0,11576104
1 Stray Dog(STRAYDOG) / DJF
Fr0,215409
1 Stray Dog(STRAYDOG) / DOP
$0,07809489
1 Stray Dog(STRAYDOG) / DZD
د.ج0,15817349
1 Stray Dog(STRAYDOG) / FJD
$0,00275042
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GNF
Fr10,581815
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GTQ
Q0,00932222
1 Stray Dog(STRAYDOG) / GYD
$0,25475461
1 Stray Dog(STRAYDOG) / ISK
kr0,152125

Stray Dog haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Stray Dog Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Stray Dog (STRAYDOG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STRAYDOG qiyməti 0,001217 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STRAYDOG / USD cari qiyməti nədir?
STRAYDOG / USD cari qiyməti $ 0,001217 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Stray Dog üçün bazar dəyəri nədir?
STRAYDOG üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STRAYDOG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STRAYDOG aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
STRAYDOG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STRAYDOG ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STRAYDOG qiyməti (ATL) nədir?
STRAYDOG ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
STRAYDOG ticarət həcmi nədir?
STRAYDOG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,23K USD.
STRAYDOG bu il daha da yüksələcək?
STRAYDOG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STRAYDOG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:58:21 (UTC+8)

Stray Dog (STRAYDOG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
