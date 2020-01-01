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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, StonkBroker üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, StonkBroker üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

STONKBROKER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STONKBROKER Qiymət Məlumatları

STONKBROKER nədir

STONKBROKER Rəsmi Veb-saytı

STONKBROKER Tokenomikası

STONKBROKER Qiymət Proqnozu

STONKBROKER Qiymət Tarixçəsi

STONKBROKER Alış Bələdçisi

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Bugünkü StonkBroker (STONKBROKER) texniki analizi

Bugünkü StonkBroker (STONKBROKER) texniki analizi

StonkBroker analizi səhifəsi STONKBROKER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda StonkBroker analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

StonkBroker (STONKBROKER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01862---46,54%+311,49%+3.624,00%
StonkBroker qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

StonkBroker texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış StonkBroker anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 1
Alış 23
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 1Alış 9
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,018333
0,018332
R2
0,018332
0,018331
R1
0,018331
0,018331
PP
0,01833
0,01833
S1
0,018329
0,018329
S2
0,018328
0,018329
S3
0,018327
0,018328

StonkBroker bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

StonkBroker kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTONKBROKERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

StonkBroker haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də StonkBroker (STONKBROKER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı StonkBroker qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STONKBROKER/USD1
$0,018229
$0,018229$0,018229
+1,77%
3.12M (USDT)
STONKBROKER/USDT
$0,01862
$0,01862$0,01862
+2,25%
5.67M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STONKBROKER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STONKBROKER
STONKBROKER
USD
USD

1 STONKBROKER = 0,01862 USD

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