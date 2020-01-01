Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STONK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STONK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

STONK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STONK Qiymət Məlumatları

STONK nədir

STONK Rəsmi Veb-saytı

STONK Tokenomikası

STONK Qiymət Proqnozu

STONK Qiymət Tarixçəsi

STONK Alış Bələdçisi

STONK / Fiat Valyuta Çevirən

STONK Spot

STONK USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü STONK (STONK) texniki analizi

Bugünkü STONK (STONK) texniki analizi

STONK analizi səhifəsi STONK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda STONK analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

STONK (STONK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,004748---59,87%+578,28%+578,28%
STONK qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

STONK texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış STONK anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 1
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 1Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,004816
0,004814
R2
0,004814
0,004811
R1
0,004809
0,00481
PP
0,004807
0,004807
S1
0,004802
0,004804
S2
0,0048
0,004803
S3
0,004795
0,0048

STONK bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,10 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STONK kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTONKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STONK haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də STONK (STONK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı STONK qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STONK/USD1
$0,004636
$0,004636$0,004636
-25,65%
9.83M (USDT)
STONK/USDT
$0,004738
$0,004738$0,004738
-23,71%
15.74M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STONK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STONK
STONK
USD
USD

1 STONK = 0,004748 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.