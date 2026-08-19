Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Stakestone üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Stakestone üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

STO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STO Qiymət Məlumatları

STO nədir

STO Whitepaper

STO Rəsmi Veb-saytı

STO Tokenomikası

STO Qiymət Proqnozu

STO Qiymət Tarixçəsi

STO Alış Bələdçisi

STO / Fiat Valyuta Çevirən

STO Spot

STO USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Stakestone (STO) texniki analizi

Bugünkü Stakestone (STO) texniki analizi

Stakestone analizi səhifəsi STO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Stakestone analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Stakestone (STO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03888---0,69%-4,43%-44,98%
Stakestone qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Stakestone texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Stakestone anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03882
0,03882
R2
0,03882
0,03881
R1
0,03881
0,03881
PP
0,03881
0,03881
S1
0,0388
0,0388
S2
0,0388
0,0388
S3
0,03879
0,0388

Stakestone bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,21M
$4,58 M
$4,37 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,18 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,21 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Stakestone kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,04
2026-08-18$0,03 M0,04
2026-08-17-$0,06 M0,04
2026-08-16-$0,05 M0,04
2026-08-15$0,03 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Stakestone haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Stakestone (STO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Stakestone qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STO/USDT
$0,03885
$0,03885$0,03885
-0,99%
1.40M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STO
STO
USD
USD

1 STO = 0,03888 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.