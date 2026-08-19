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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Stargate Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Stargate Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

STG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STG Qiymət Məlumatları

STG nədir

STG Whitepaper

STG Rəsmi Veb-saytı

STG Tokenomikası

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STG Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Stargate Finance (STG) texniki analizi

Bugünkü Stargate Finance (STG) texniki analizi

Stargate Finance analizi səhifəsi STG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Stargate Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Stargate Finance (STG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1442--+7,21%+3,89%-12,56%
Stargate Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Stargate Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Stargate Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 4
Neytral 7
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 6Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1444
0,1443
R2
0,1443
0,1442
R1
0,1442
0,1442
PP
0,1441
0,1441
S1
0,144
0,144
S2
0,1439
0,144
S3
0,1438
0,1439

Stargate Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,80M
$6,23 M
$7,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,32 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,10M
7 günlük aktiv alışlar
$0,59 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,69 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Stargate Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,14
2026-08-18-$0,01 M0,15
2026-08-17-$0,03 M0,14
2026-08-16-$0,02 M0,14
2026-08-15-$0,05 M0,14

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Stargate Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Stargate Finance (STG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Stargate Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STG/USDT
$0,1443
$0,1443$0,1443
-1,09%
367.12K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0,1442 USD

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