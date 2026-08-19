Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STBL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STBL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

STBL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STBL Qiymət Məlumatları

STBL nədir

STBL Whitepaper

STBL Rəsmi Veb-saytı

STBL Tokenomikası

STBL Qiymət Proqnozu

STBL Qiymət Tarixçəsi

STBL Alış Bələdçisi

STBL / Fiat Valyuta Çevirən

STBL Spot

STBL USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü STBL (STBL) texniki analizi

Bugünkü STBL (STBL) texniki analizi

STBL analizi səhifəsi STBL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda STBL analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

STBL (STBL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02593--+11,86%+21,11%-21,88%
STBL qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

STBL texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış STBL anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 1
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02603
0,02603
R2
0,02603
0,02602
R1
0,02602
0,02602
PP
0,02602
0,02602
S1
0,02601
0,02601
S2
0,02601
0,02601
S3
0,026
0,02601

STBL bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,72M
$3,70 M
$4,42 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STBL kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTBLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,03
2026-08-18$0,02 M0,03
2026-08-17$0,01 M0,03
2026-08-16-$0,01 M0,02
2026-08-15$0,00 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STBL haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də STBL (STBL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı STBL qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STBL/USDT
$0,02593
$0,02593$0,02593
+0,65%
3.25M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STBL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0,02593 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.