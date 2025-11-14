StarHeroes (STARHEROES) Tokenomikası

StarHeroes (STARHEROES) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 05:25:10 (UTC+8)
USD

StarHeroes (STARHEROES) Tokenomikası və Qiymət Analizi

StarHeroes (STARHEROES) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 683,61K
$ 683,61K
Ümumi Təchizat:
$ 566,32M
$ 566,32M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 220,30M
$ 220,30M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 2,17M
$ 2,17M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 1,3
$ 1,3
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00283335761097623
$ 0,00283335761097623
Cari Qiymət:
$ 0,003103
$ 0,003103

StarHeroes (STARHEROES) Məlumatları

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

Rəsmi Veb-sayt:
https://starheroes.community/
Whitepaper:
https://wiki.starheroes.community/
Block Explorer
https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

StarHeroes (STARHEROES) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

StarHeroes (STARHEROES) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum STARHEROES token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

STARHEROES tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq STARHEROES tokenomikasını başa düşdünüzsə, STARHEROES tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

STARHEROES Necə Alınır?

StarHeroes (STARHEROES) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla STARHEROES almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

StarHeroes (STARHEROES) Qiymət Tarixçəsi

STARHEROES qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

STARHEROES Qiymət Proqnozu

STARHEROES kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? STARHEROES qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

İstifadəçi MüqaviləsiniMəxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın