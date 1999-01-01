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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Starpower üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Starpower üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Starpower (STAR) texniki analizi

Bugünkü Starpower (STAR) texniki analizi

Starpower analizi səhifəsi STAR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Starpower analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Starpower (STAR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1459--+57,90%-18,99%-15,57%
Starpower qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Starpower texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Starpower anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 3
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1467
0,1463
R2
0,1463
0,14586
R1
0,14556
0,14559
PP
0,14516
0,14516
S1
0,14442
0,14472
S2
0,14402
0,14445
S3
0,14328
0,14402

Starpower bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,40M
$2,46 M
$2,86 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$1,30 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,32 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$1,49 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,51 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Starpower kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTARUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Starpower haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Starpower (STAR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Starpower qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STAR/USDT
$0,1459
$0,1459$0,1459
+24,27%
808.78K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STAR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STAR
STAR
USD
USD

1 STAR = 0,1459 USD

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