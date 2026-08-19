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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STABLE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STABLE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

STABLE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STABLE Qiymət Məlumatları

STABLE nədir

STABLE Whitepaper

STABLE Rəsmi Veb-saytı

STABLE Tokenomikası

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Bugünkü STABLE (STABLE) texniki analizi

Bugünkü STABLE (STABLE) texniki analizi

STABLE analizi səhifəsi STABLE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda STABLE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

STABLE (STABLE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,030109---5,71%-14,88%-14,27%
STABLE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

STABLE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış STABLE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 5
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 3Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02996
0,02995
R2
0,02995
0,02995
R1
0,02995
0,02995
PP
0,02994
0,02994
S1
0,02994
0,02994
S2
0,02993
0,02994
S3
0,02993
0,02993

STABLE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
6,50M
$12,86 M
$6,36 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,22 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,48 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,47 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STABLE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTABLEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,06 M0,03
2026-08-18$0,05 M0,03
2026-08-17$0,13 M0,03
2026-08-16$0,13 M0,03
2026-08-15$0,13 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STABLE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də STABLE (STABLE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı STABLE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STABLE/USDT
$0,030095
$0,030095$0,030095
-3,03%
2.89M (USDT)
STABLE/USDC
$0,030151
$0,030151$0,030151
-2,63%
1.75M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STABLE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STABLE
STABLE
USD
USD

1 STABLE = 0,030109 USD

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