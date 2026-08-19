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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Subsquid üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Subsquid üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SQD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SQD Qiymət Məlumatları

SQD nədir

SQD Whitepaper

SQD Rəsmi Veb-saytı

SQD Tokenomikası

SQD Qiymət Proqnozu

SQD Qiymət Tarixçəsi

SQD Alış Bələdçisi

SQD / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü Subsquid (SQD) texniki analizi

Bugünkü Subsquid (SQD) texniki analizi

Subsquid analizi səhifəsi SQD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Subsquid analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Subsquid (SQD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04069---16,47%+27,23%-4,15%
Subsquid qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Subsquid texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Subsquid anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 5
Neytral 1
Alış 20
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04083
0,04082
R2
0,04082
0,04082
R1
0,04082
0,04082
PP
0,04081
0,04081
S1
0,04081
0,04081
S2
0,0408
0,04081
S3
0,0408
0,0408

Subsquid bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,92M
$4,56 M
$3,64 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
3 günlük aktiv alışlar
$0,33 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,78 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,73 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Subsquid kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSQDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,04
2026-08-18$0,01 M0,04
2026-08-17-$0,07 M0,04
2026-08-16-$0,11 M0,04
2026-08-15-$0,05 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Subsquid haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Subsquid (SQD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Subsquid qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SQD/USDT
$0,04069
$0,04069$0,04069
+1,49%
1.76M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SQD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SQD
SQD
USD
USD

1 SQD = 0,04068 USD

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