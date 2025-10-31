Bugünkü canlı SPDR S P 500 ETF qiyməti 686.57 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPYON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPYON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SPDR S P 500 ETF qiyməti 686.57 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPYON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPYON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPYON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPYON Qiymət Məlumatları

SPYON Rəsmi Veb-saytı

SPYON Tokenomikası

SPYON Qiymət Proqnozu

SPYON Qiymət Tarixçəsi

SPYON Alış Bələdçisi

SPYON / Fiat Valyuta Çevirən

SPYON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

SPDR S P 500 ETF Logosu

SPDR S P 500 ETF qiyməti(SPYON)

1 SPYON / USD Canlı Qiyməti:

$686,57
$686,57$686,57
+0,21%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:45 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 681,97
$ 681,97$ 681,97
24 saat Aşağı
$ 691,4
$ 691,4$ 691,4
24 saat Yüksək

$ 681,97
$ 681,97$ 681,97

$ 691,4
$ 691,4$ 691,4

$ 690,6831306581166
$ 690,6831306581166$ 690,6831306581166

$ 640,4052156827559
$ 640,4052156827559$ 640,4052156827559

+0,05%

+0,21%

+1,75%

+1,75%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) canlı qiyməti $ 686,57. SPYON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 681,97 və ən yüksək $ 691,4 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPYON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 690,6831306581166, ən aşağı qiyməti isə $ 640,4052156827559 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPYON son bir saat ərzində +0,05%, 24 saat ərzində +0,21% və son 7 gündə isə +1,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Bazar Məlumatları

No.770

$ 25,28M
$ 25,28M$ 25,28M

$ 53,50K
$ 53,50K$ 53,50K

$ 25,28M
$ 25,28M$ 25,28M

36,82K
36,82K 36,82K

36.815,99196172
36.815,99196172 36.815,99196172

ETH

SPDR S P 500 ETF üzrə cari Bazar Dəyəri $ 25,28M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 53,50K təşkil edir. SPYON üzrə dövriyyədə olan təklif 36,82K, ümumi təklif isə 36815.99196172 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 25,28M təşkil edir.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SPDR S P 500 ETF qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +1,4388+0,21%
30 Gün$ +21,08+3,16%
60 Gün$ +86,57+14,42%
90 Gün$ +86,57+14,42%
Bugünkü SPDR S P 500 ETF Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SPYON $ +1,4388 (+0,21%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

SPDR S P 500 ETF 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +21,08 (+3,16%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

SPDR S P 500 ETF 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SPYON $ +86,57 (+14,42%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

SPDR S P 500 ETF 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +86,57 (+14,42%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi SPDR S P 500 ETF Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SPDR S P 500 ETF investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SPYON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SPDR S P 500 ETF haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız SPDR S P 500 ETF satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

SPDR S P 500 ETF Qiymət Proqnozu (USD)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SPDR S P 500 ETF (SPYON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SPDR S P 500 ETF üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SPDR S P 500 ETF qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Tokenomikası

SPDR S P 500 ETF (SPYON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPYON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) necə alınır?

Necə SPDR S P 500 ETF alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SPDR S P 500 ETF Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SPYON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / VND
18.067.089,55
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / AUD
A$1.043,5864
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / GBP
514,9275
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / EUR
590,4502
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / USD
$686,57
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MYR
RM2.876,7283
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / TRY
28.849,6714
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / JPY
¥105.045,21
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / ARS
ARS$987.864,3788
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / RUB
54.884,4058
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / INR
60.843,8334
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / IDR
Rp11.255.244,1008
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / PHP
40.322,2561
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / EGP
￡E.32.426,7011
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BRL
R$3.693,7466
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / CAD
C$954,3323
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BDT
83.940,0482
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / NGN
993.583,5069
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / COP
$2.661.117,8572
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / ZAR
R.11.843,3325
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / UAH
28.829,0743
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / TZS
T.Sh.1.686.902,49
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / VES
Bs151.731,97
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / CLP
$646.748,94
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / PKR
Rs193.722,5912
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / KZT
364.225,385
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / THB
฿22.176,211
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / TWD
NT$21.098,2961
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / AED
د.إ2.519,7119
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / CHF
Fr549,256
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / HKD
HK$5.327,7832
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / AMD
֏262.846,4588
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MAD
.د.م6.357,6382
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MXN
$12.715,2764
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / SAR
ريال2.574,6375
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / ETB
Br105.560,1375
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / KES
KSh88.697,9783
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / JOD
د.أ486,77813
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / PLN
2.512,8462
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / RON
лв3.014,0423
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / SEK
kr6.474,3551
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BGN
лв1.160,3033
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / HUF
Ft230.392,2949
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / CZK
14.431,7014
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / KWD
د.ك210,09042
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / ILS
2.231,3525
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BOB
Bs4.744,1987
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / AZN
1.167,169
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / TJS
SM6.316,444
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / GEL
1.860,6047
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / AOA
Kz629.303,1963
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BHD
.د.ب258,15032
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BMD
$686,57
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / DKK
kr4.428,3765
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / HNL
L18.029,3282
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MUR
31.225,2036
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / NAD
$11.822,7354
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / NOK
kr6.900,0285
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / NZD
$1.194,6318
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / PAB
B/.686,57
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / PGK
K2.897,3254
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / QAR
ر.ق2.499,1148
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / RSD
дин.69.508,3468
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / UZS
soʻm8.271.925,8083
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / ALL
L57.417,8491
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / ANG
ƒ1.228,9603
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / AWG
ƒ1.235,826
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BBD
$1.373,14
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BAM
KM1.153,4376
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BIF
Fr2.030.874,06
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BND
$892,541
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BSD
$686,57
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / JMD
$109.775,6773
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / KHR
2.757.306,3142
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / KMF
Fr290.419,11
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / LAK
14.925.434,4841
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / LKR
රු208.998,7737
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MDL
L11.589,3016
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MGA
Ar3.078.785,851
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MOP
P5.492,56
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MVR
10.504,521
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MWK
MK1.191.961,0427
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / MZN
MT43.871,823
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / NPR
रु97.396,8202
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / PYG
4.869.154,44
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / RWF
Fr996.213,07
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / SBD
$5.650,4711
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / SCR
9.666,9056
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / SRD
$26.604,5875
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / SVC
$6.007,4875
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / SZL
L11.822,7354
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / TMT
m2.402,995
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / TND
د.ت2.017,14266
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / TTD
$4.648,0789
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / UGX
Sh2.392.009,88
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / XAF
Fr388.598,62
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / XCD
$1.853,739
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / XOF
Fr388.598,62
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / XPF
Fr70.716,71
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BWP
P9.200,038
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / BZD
$1.380,0057
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / CVE
$65.306,5384
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / DJF
Fr121.522,89
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / DOP
$44.057,1969
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / DZD
د.ج89.233,5029
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / FJD
$1.551,6482
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / GNF
Fr5.969.726,15
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / GTQ
Q5.259,1262
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / GYD
$143.719,6981
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) / ISK
kr85.821,25

SPDR S P 500 ETF Mənbəyi

SPDR S P 500 ETF haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi SPDR S P 500 ETF Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SPDR S P 500 ETF Haqqında Digər Suallar

Bugünkü SPDR S P 500 ETF (SPYON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPYON qiyməti 686,57 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPYON / USD cari qiyməti nədir?
SPYON / USD cari qiyməti $ 686,57 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SPDR S P 500 ETF üçün bazar dəyəri nədir?
SPYON üçün bazar dəyəri $ 25,28M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPYON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPYON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 36,82K USD təşkil edir.
SPYON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPYON ATH qiyməti olan 690,6831306581166 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPYON qiyməti (ATL) nədir?
SPYON ATL qiyməti olan 640,4052156827559 USD dəyərinə endi.
SPYON ticarət həcmi nədir?
SPYON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 53,50K USD.
SPYON bu il daha da yüksələcək?
SPYON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPYON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:45 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SPYON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 686,57 USD

SPYON Ticarəti Edin

SPYON/USDT
$686,57
$686,57$686,57
+0,23%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.513,11
$109.513,11$109.513,11

+1,67%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,81
$3.841,81$3.841,81

+1,80%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02990
$0,02990$0,02990

+19,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,07
$186,07$186,07

+0,53%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,81
$3.841,81$3.841,81

+1,80%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.513,11
$109.513,11$109.513,11

+1,67%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,07
$186,07$186,07

+0,53%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4783
$2,4783$2,4783

+0,99%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18523
$0,18523$0,18523

+2,52%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003295
$0,003295$0,003295

-34,10%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002925
$0,0002925$0,0002925

+368,00%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020706
$0,0020706$0,0020706

+2.200,66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020706
$0,0020706$0,0020706

+2.200,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0440
$0,0440$0,0440

+1.275,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32633
$0,32633$0,32633

+162,97%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000093
$0,000000000000000000000093$0,000000000000000000000093

+97,87%