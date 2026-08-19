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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SPX6900 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SPX6900 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü SPX6900 (SPX) texniki analizi

Bugünkü SPX6900 (SPX) texniki analizi

SPX6900 analizi səhifəsi SPX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SPX6900 analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SPX6900 (SPX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,321--+1,84%-4,89%-14,66%
SPX6900 qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SPX6900 texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SPX6900 anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 5
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 3Alış 11
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3208
0,3208
R2
0,3208
0,3207
R1
0,3207
0,3207
PP
0,3207
0,3207
S1
0,3206
0,3206
S2
0,3206
0,3206
S3
0,3205
0,3206

SPX6900 bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,09M
$2,51 M
$2,43 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,25M
3 günlük aktiv alışlar
$2,43 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,69 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,23M
7 günlük aktiv alışlar
$5,16 M
7 günlük aktiv satışlar
$5,39 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SPX6900 kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSPXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,60 M0,32
2026-08-18-$0,48 M0,32
2026-08-17-$0,28 M0,32
2026-08-16-$0,22 M0,32
2026-08-15-$0,76 M0,32

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SPX6900 haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SPX6900 (SPX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SPX6900 qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SPX/USDT
$0,321
$0,321$0,321
-0,06%
201.72K (USDT)
SPX/USDC
$0,321
$0,321$0,321
+0,03%
169.29K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SPX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 0,321 USD

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