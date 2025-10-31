Bugünkü canlı Spotify qiyməti 660.38 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPOTON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPOTON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Spotify qiyməti 660.38 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPOTON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPOTON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Spotify Logosu

Spotify qiyməti(SPOTON)

1 SPOTON / USD Canlı Qiyməti:

$660,38
$660,38$660,38
-0,89%1D
Spotify (SPOTON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:37 (UTC+8)

Spotify (SPOTON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 653,39
$ 653,39$ 653,39
24 saat Aşağı
$ 677,02
$ 677,02$ 677,02
24 saat Yüksək

$ 653,39
$ 653,39$ 653,39

$ 677,02
$ 677,02$ 677,02

$ 743,2286807442033
$ 743,2286807442033$ 743,2286807442033

$ 643,5025764592376
$ 643,5025764592376$ 643,5025764592376

-0,49%

-0,89%

-2,15%

-2,15%

Spotify (SPOTON) canlı qiyməti $ 660,38. SPOTON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 653,39 və ən yüksək $ 677,02 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPOTON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 743,2286807442033, ən aşağı qiyməti isə $ 643,5025764592376 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPOTON son bir saat ərzində -0,49%, 24 saat ərzində -0,89% və son 7 gündə isə -2,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Spotify (SPOTON) Bazar Məlumatları

No.2369

$ 700,99K
$ 700,99K$ 700,99K

$ 58,50K
$ 58,50K$ 58,50K

$ 700,99K
$ 700,99K$ 700,99K

1,06K
1,06K 1,06K

1.061,50112989
1.061,50112989 1.061,50112989

Spotify üzrə cari Bazar Dəyəri $ 700,99K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,50K təşkil edir. SPOTON üzrə dövriyyədə olan təklif 1,06K, ümumi təklif isə 1061.50112989 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 700,99K təşkil edir.

Spotify (SPOTON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Spotify qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -5,9302-0,89%
30 Gün$ -36,22-5,20%
60 Gün$ +10,38+1,59%
90 Gün$ +10,38+1,59%
Bugünkü Spotify Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SPOTON $ -5,9302 (-0,89%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Spotify 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -36,22 (-5,20%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Spotify 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SPOTON $ +10,38 (+1,59%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Spotify 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +10,38 (+1,59%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Spotify (SPOTON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Spotify Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Spotify (SPOTON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Spotify MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Spotify investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SPOTON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Spotify haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Spotify satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Spotify Qiymət Proqnozu (USD)

Spotify (SPOTON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Spotify (SPOTON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Spotify üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Spotify qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Spotify (SPOTON) Tokenomikası

Spotify (SPOTON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPOTON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Spotify (SPOTON) necə alınır?

Necə Spotify alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Spotify Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SPOTON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Spotify(SPOTON) / VND
17.377.899,7
1 Spotify(SPOTON) / AUD
A$1.003,7776
1 Spotify(SPOTON) / GBP
495,285
1 Spotify(SPOTON) / EUR
567,9268
1 Spotify(SPOTON) / USD
$660,38
1 Spotify(SPOTON) / MYR
RM2.766,9922
1 Spotify(SPOTON) / TRY
27.749,1676
1 Spotify(SPOTON) / JPY
¥101.038,14
1 Spotify(SPOTON) / ARS
ARS$950.181,1592
1 Spotify(SPOTON) / RUB
52.790,7772
1 Spotify(SPOTON) / INR
58.522,8756
1 Spotify(SPOTON) / IDR
Rp10.825.899,9072
1 Spotify(SPOTON) / PHP
38.784,1174
1 Spotify(SPOTON) / EGP
￡E.31.189,7474
1 Spotify(SPOTON) / BRL
R$3.552,8444
1 Spotify(SPOTON) / CAD
C$917,9282
1 Spotify(SPOTON) / BDT
80.738,0588
1 Spotify(SPOTON) / NGN
955.682,1246
1 Spotify(SPOTON) / COP
$2.559.606,4648
1 Spotify(SPOTON) / ZAR
R.11.391,555
1 Spotify(SPOTON) / UAH
27.729,3562
1 Spotify(SPOTON) / TZS
T.Sh.1.622.553,66
1 Spotify(SPOTON) / VES
Bs145.943,98
1 Spotify(SPOTON) / CLP
$622.077,96
1 Spotify(SPOTON) / PKR
Rs186.332,8208
1 Spotify(SPOTON) / KZT
350.331,59
1 Spotify(SPOTON) / THB
฿21.330,274
1 Spotify(SPOTON) / TWD
NT$20.293,4774
1 Spotify(SPOTON) / AED
د.إ2.423,5946
1 Spotify(SPOTON) / CHF
Fr528,304
1 Spotify(SPOTON) / HKD
HK$5.124,5488
1 Spotify(SPOTON) / AMD
֏252.819,8792
1 Spotify(SPOTON) / MAD
.د.م6.115,1188
1 Spotify(SPOTON) / MXN
$12.230,2376
1 Spotify(SPOTON) / SAR
ريال2.476,425
1 Spotify(SPOTON) / ETB
Br101.533,425
1 Spotify(SPOTON) / KES
KSh85.314,4922
1 Spotify(SPOTON) / JOD
د.أ468,20942
1 Spotify(SPOTON) / PLN
2.416,9908
1 Spotify(SPOTON) / RON
лв2.899,0682
1 Spotify(SPOTON) / SEK
kr6.227,3834
1 Spotify(SPOTON) / BGN
лв1.116,0422
1 Spotify(SPOTON) / HUF
Ft221.603,7166
1 Spotify(SPOTON) / CZK
13.881,1876
1 Spotify(SPOTON) / KWD
د.ك202,07628
1 Spotify(SPOTON) / ILS
2.146,235
1 Spotify(SPOTON) / BOB
Bs4.563,2258
1 Spotify(SPOTON) / AZN
1.122,646
1 Spotify(SPOTON) / TJS
SM6.075,496
1 Spotify(SPOTON) / GEL
1.789,6298
1 Spotify(SPOTON) / AOA
Kz605.297,7042
1 Spotify(SPOTON) / BHD
.د.ب248,30288
1 Spotify(SPOTON) / BMD
$660,38
1 Spotify(SPOTON) / DKK
kr4.259,451
1 Spotify(SPOTON) / HNL
L17.341,5788
1 Spotify(SPOTON) / MUR
30.034,0824
1 Spotify(SPOTON) / NAD
$11.371,7436
1 Spotify(SPOTON) / NOK
kr6.636,819
1 Spotify(SPOTON) / NZD
$1.149,0612
1 Spotify(SPOTON) / PAB
B/.660,38
1 Spotify(SPOTON) / PGK
K2.786,8036
1 Spotify(SPOTON) / QAR
ر.ق2.403,7832
1 Spotify(SPOTON) / RSD
дин.66.856,8712
1 Spotify(SPOTON) / UZS
soʻm7.956.383,7122
1 Spotify(SPOTON) / ALL
L55.227,5794
1 Spotify(SPOTON) / ANG
ƒ1.182,0802
1 Spotify(SPOTON) / AWG
ƒ1.188,684
1 Spotify(SPOTON) / BBD
$1.320,76
1 Spotify(SPOTON) / BAM
KM1.109,4384
1 Spotify(SPOTON) / BIF
Fr1.953.404,04
1 Spotify(SPOTON) / BND
$858,494
1 Spotify(SPOTON) / BSD
$660,38
1 Spotify(SPOTON) / JMD
$105.588,1582
1 Spotify(SPOTON) / KHR
2.652.125,7028
1 Spotify(SPOTON) / KMF
Fr279.340,74
1 Spotify(SPOTON) / LAK
14.356.086,6694
1 Spotify(SPOTON) / LKR
රු201.026,2758
1 Spotify(SPOTON) / MDL
L11.147,2144
1 Spotify(SPOTON) / MGA
Ar2.961.342,034
1 Spotify(SPOTON) / MOP
P5.283,04
1 Spotify(SPOTON) / MVR
10.103,814
1 Spotify(SPOTON) / MWK
MK1.146.492,3218
1 Spotify(SPOTON) / MZN
MT42.198,282
1 Spotify(SPOTON) / NPR
रु93.681,5068
1 Spotify(SPOTON) / PYG
4.683.414,96
1 Spotify(SPOTON) / RWF
Fr958.211,38
1 Spotify(SPOTON) / SBD
$5.434,9274
1 Spotify(SPOTON) / SCR
9.298,1504
1 Spotify(SPOTON) / SRD
$25.589,725
1 Spotify(SPOTON) / SVC
$5.778,325
1 Spotify(SPOTON) / SZL
L11.371,7436
1 Spotify(SPOTON) / TMT
m2.311,33
1 Spotify(SPOTON) / TND
د.ت1.940,19644
1 Spotify(SPOTON) / TTD
$4.470,7726
1 Spotify(SPOTON) / UGX
Sh2.300.763,92
1 Spotify(SPOTON) / XAF
Fr373.775,08
1 Spotify(SPOTON) / XCD
$1.783,026
1 Spotify(SPOTON) / XOF
Fr373.775,08
1 Spotify(SPOTON) / XPF
Fr68.019,14
1 Spotify(SPOTON) / BWP
P8.849,092
1 Spotify(SPOTON) / BZD
$1.327,3638
1 Spotify(SPOTON) / CVE
$62.815,3456
1 Spotify(SPOTON) / DJF
Fr116.887,26
1 Spotify(SPOTON) / DOP
$42.376,5846
1 Spotify(SPOTON) / DZD
د.ج85.829,5886
1 Spotify(SPOTON) / FJD
$1.492,4588
1 Spotify(SPOTON) / GNF
Fr5.742.004,1
1 Spotify(SPOTON) / GTQ
Q5.058,5108
1 Spotify(SPOTON) / GYD
$138.237,3454
1 Spotify(SPOTON) / ISK
kr82.547,5

Spotify haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Spotify Veb-saytı
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Spotify Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Spotify (SPOTON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPOTON qiyməti 660,38 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPOTON / USD cari qiyməti nədir?
SPOTON / USD cari qiyməti $ 660,38 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Spotify üçün bazar dəyəri nədir?
SPOTON üçün bazar dəyəri $ 700,99K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPOTON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPOTON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,06K USD təşkil edir.
SPOTON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPOTON ATH qiyməti olan 743,2286807442033 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPOTON qiyməti (ATL) nədir?
SPOTON ATL qiyməti olan 643,5025764592376 USD dəyərinə endi.
SPOTON ticarət həcmi nədir?
SPOTON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,50K USD.
SPOTON bu il daha da yüksələcək?
SPOTON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPOTON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:37 (UTC+8)

Spotify (SPOTON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

