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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Spark üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Spark üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SPK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Spark (SPK) texniki analizi

Bugünkü Spark (SPK) texniki analizi

Spark analizi səhifəsi SPK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Spark analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Spark (SPK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01306---8,74%-23,76%-55,63%
Spark qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Spark texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Spark anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 5
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01307
0,01306
R2
0,01306
0,01306
R1
0,01306
0,01306
PP
0,01305
0,01305
S1
0,01305
0,01305
S2
0,01304
0,01305
S3
0,01304
0,01304

Spark bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,50M
$7,06 M
$7,56 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,15 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,14 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Spark kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSPKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,10 M0,01
2026-08-18-$0,06 M0,01
2026-08-17-$0,01 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15-$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Spark haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Spark (SPK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Spark qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SPK/USDT
$0,01306
$0,01306$0,01306
-2,97%
4.28M (USDT)
SPK/USDC
$0,01306
$0,01306$0,01306
-2,97%
3.87M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SPK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SPK
SPK
USD
USD

1 SPK = 0,01306 USD

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