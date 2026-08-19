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Bugünkü canlı Space qiyməti -- AZN təşkil edir.SPCOLD2 bazar həddi -- AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SPCOLD2 - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Space qiyməti -- AZN təşkil edir.SPCOLD2 bazar həddi -- AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SPCOLD2 - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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Space qiyməti(SPCOLD2)

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Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 16:05:29 (UTC+8)

Space bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Space (SPCOLD2) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0.00% dəyişkənlik ilə -- təşkil edir. Cari SPCOLD2 - AZN konvertasiya dərəcəsi SPCOLD2 üzrə -- təşkil edir.

Space hazırda -- bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və -- SPCOLD2 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində SPCOLD2 bazar aktivliyini əks etdirən -- (aşağı) və -- (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi --, ən aşağı isə -- təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində SPCOLD2 son bir saatda -- və son 7 gündə -- hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.

Space (SPCOLD2) Bazar Məlumatları

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Space üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPCOLD2 üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Space qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
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Space (SPCOLD2) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Space qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
No Data
Bugünkü Space Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SPCOLD2 -- (--) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Space 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Space 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SPCOLD2 -- (--) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Space 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Space üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Space (SPCOLD2) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, SPCOLD2 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Space (SPCOLD2) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Space qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Space qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Space Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə SPCOLD2 qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Space Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 16:05:29 (UTC+8)

Space (SPCOLD2) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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SwarmBase

SwarmBase

SWARM

₼0.00000
₼0.00000₼0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

₼0.4420
₼0.4420₼0.4420

-4.76%

Basecat

Basecat

BASECAT

₼0.016184
₼0.016184₼0.016184

-19.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

₼0.0649417
₼0.0649417₼0.0649417

+7.02%

KiiChain

KiiChain

KII

₼0.122434
₼0.122434₼0.122434

-6.26%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₼0.002142
₼0.002142₼0.002142

+162.50%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₼0.00091596
₼0.00091596₼0.00091596

+115.52%

Bitway

Bitway

BTW

₼1.0934026
₼1.0934026₼1.0934026

+66.05%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₼0.00022746
₼0.00022746₼0.00022746

+57.41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₼0.454342
₼0.454342₼0.454342

+16.81%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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