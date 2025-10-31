Bugünkü canlı Illusion of Life qiyməti 0.002817 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPARK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPARK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Illusion of Life qiyməti 0.002817 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPARK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPARK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPARK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPARK Qiymət Məlumatları

SPARK Rəsmi Veb-saytı

SPARK Tokenomikası

SPARK Qiymət Proqnozu

SPARK Qiymət Tarixçəsi

SPARK Alış Bələdçisi

SPARK / Fiat Valyuta Çevirən

SPARK Spot

SPARK USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Illusion of Life Logosu

Illusion of Life qiyməti(SPARK)

1 SPARK / USD Canlı Qiyməti:

$0,002817
$0,002817$0,002817
+6,50%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:15 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,002511
$ 0,002511$ 0,002511
24 saat Aşağı
$ 0,003601
$ 0,003601$ 0,003601
24 saat Yüksək

$ 0,002511
$ 0,002511$ 0,002511

$ 0,003601
$ 0,003601$ 0,003601

--
----

--
----

-0,95%

+6,50%

-6,54%

-6,54%

Illusion of Life (SPARK) canlı qiyməti $ 0,002817. SPARK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,002511 və ən yüksək $ 0,003601 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPARK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPARK son bir saat ərzində -0,95%, 24 saat ərzində +6,50% və son 7 gündə isə -6,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Illusion of Life (SPARK) Bazar Məlumatları

--
----

$ 83,51K
$ 83,51K$ 83,51K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Illusion of Life üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 83,51K təşkil edir. SPARK üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Illusion of Life (SPARK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Illusion of Life qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00017193+6,50%
30 Gün$ -0,009924-77,90%
60 Gün$ -0,018601-86,85%
90 Gün$ -0,002183-43,66%
Bugünkü Illusion of Life Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SPARK $ +0,00017193 (+6,50%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Illusion of Life 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,009924 (-77,90%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Illusion of Life 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SPARK $ -0,018601 (-86,85%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Illusion of Life 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,002183 (-43,66%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Illusion of Life (SPARK) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Illusion of Life Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Illusion of Life (SPARK) Nədir?

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Illusion of Life MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Illusion of Life investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SPARK steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Illusion of Life haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Illusion of Life satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Illusion of Life Qiymət Proqnozu (USD)

Illusion of Life (SPARK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Illusion of Life (SPARK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Illusion of Life üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Illusion of Life qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Illusion of Life (SPARK) Tokenomikası

Illusion of Life (SPARK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPARK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Illusion of Life (SPARK) necə alınır?

Necə Illusion of Life alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Illusion of Life Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SPARK Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Illusion of Life(SPARK) / VND
74,129355
1 Illusion of Life(SPARK) / AUD
A$0,00428184
1 Illusion of Life(SPARK) / GBP
0,00211275
1 Illusion of Life(SPARK) / EUR
0,00242262
1 Illusion of Life(SPARK) / USD
$0,002817
1 Illusion of Life(SPARK) / MYR
RM0,01180323
1 Illusion of Life(SPARK) / TRY
0,11837034
1 Illusion of Life(SPARK) / JPY
¥0,431001
1 Illusion of Life(SPARK) / ARS
ARS$4,05321228
1 Illusion of Life(SPARK) / RUB
0,22519098
1 Illusion of Life(SPARK) / INR
0,24964254
1 Illusion of Life(SPARK) / IDR
Rp46,18032048
1 Illusion of Life(SPARK) / PHP
0,16544241
1 Illusion of Life(SPARK) / EGP
￡E.0,13304691
1 Illusion of Life(SPARK) / BRL
R$0,01515546
1 Illusion of Life(SPARK) / CAD
C$0,00391563
1 Illusion of Life(SPARK) / BDT
0,34440642
1 Illusion of Life(SPARK) / NGN
4,07667789
1 Illusion of Life(SPARK) / COP
$10,91857932
1 Illusion of Life(SPARK) / ZAR
R.0,04859325
1 Illusion of Life(SPARK) / UAH
0,11828583
1 Illusion of Life(SPARK) / TZS
T.Sh.6,921369
1 Illusion of Life(SPARK) / VES
Bs0,622557
1 Illusion of Life(SPARK) / CLP
$2,653614
1 Illusion of Life(SPARK) / PKR
Rs0,79484472
1 Illusion of Life(SPARK) / KZT
1,4944185
1 Illusion of Life(SPARK) / THB
฿0,0909891
1 Illusion of Life(SPARK) / TWD
NT$0,08656641
1 Illusion of Life(SPARK) / AED
د.إ0,01033839
1 Illusion of Life(SPARK) / CHF
Fr0,0022536
1 Illusion of Life(SPARK) / HKD
HK$0,02185992
1 Illusion of Life(SPARK) / AMD
֏1,07846028
1 Illusion of Life(SPARK) / MAD
.د.م0,02608542
1 Illusion of Life(SPARK) / MXN
$0,05217084
1 Illusion of Life(SPARK) / SAR
ريال0,01056375
1 Illusion of Life(SPARK) / ETB
Br0,43311375
1 Illusion of Life(SPARK) / KES
KSh0,36392823
1 Illusion of Life(SPARK) / JOD
د.أ0,001997253
1 Illusion of Life(SPARK) / PLN
0,01031022
1 Illusion of Life(SPARK) / RON
лв0,01236663
1 Illusion of Life(SPARK) / SEK
kr0,02656431
1 Illusion of Life(SPARK) / BGN
лв0,00476073
1 Illusion of Life(SPARK) / HUF
Ft0,94530069
1 Illusion of Life(SPARK) / CZK
0,05921334
1 Illusion of Life(SPARK) / KWD
د.ك0,000862002
1 Illusion of Life(SPARK) / ILS
0,00915525
1 Illusion of Life(SPARK) / BOB
Bs0,01946547
1 Illusion of Life(SPARK) / AZN
0,0047889
1 Illusion of Life(SPARK) / TJS
SM0,0259164
1 Illusion of Life(SPARK) / GEL
0,00763407
1 Illusion of Life(SPARK) / AOA
Kz2,58203403
1 Illusion of Life(SPARK) / BHD
.د.ب0,001059192
1 Illusion of Life(SPARK) / BMD
$0,002817
1 Illusion of Life(SPARK) / DKK
kr0,01816965
1 Illusion of Life(SPARK) / HNL
L0,07397442
1 Illusion of Life(SPARK) / MUR
0,12811716
1 Illusion of Life(SPARK) / NAD
$0,04850874
1 Illusion of Life(SPARK) / NOK
kr0,02831085
1 Illusion of Life(SPARK) / NZD
$0,00490158
1 Illusion of Life(SPARK) / PAB
B/.0,002817
1 Illusion of Life(SPARK) / PGK
K0,01188774
1 Illusion of Life(SPARK) / QAR
ر.ق0,01025388
1 Illusion of Life(SPARK) / RSD
дин.0,28519308
1 Illusion of Life(SPARK) / UZS
soʻm33,93975123
1 Illusion of Life(SPARK) / ALL
L0,23558571
1 Illusion of Life(SPARK) / ANG
ƒ0,00504243
1 Illusion of Life(SPARK) / AWG
ƒ0,0050706
1 Illusion of Life(SPARK) / BBD
$0,005634
1 Illusion of Life(SPARK) / BAM
KM0,00473256
1 Illusion of Life(SPARK) / BIF
Fr8,332686
1 Illusion of Life(SPARK) / BND
$0,0036621
1 Illusion of Life(SPARK) / BSD
$0,002817
1 Illusion of Life(SPARK) / JMD
$0,45041013
1 Illusion of Life(SPARK) / KHR
11,31324102
1 Illusion of Life(SPARK) / KMF
Fr1,191591
1 Illusion of Life(SPARK) / LAK
61,23912921
1 Illusion of Life(SPARK) / LKR
රු0,85752297
1 Illusion of Life(SPARK) / MDL
L0,04755096
1 Illusion of Life(SPARK) / MGA
Ar12,6322731
1 Illusion of Life(SPARK) / MOP
P0,022536
1 Illusion of Life(SPARK) / MVR
0,0431001
1 Illusion of Life(SPARK) / MWK
MK4,89062187
1 Illusion of Life(SPARK) / MZN
MT0,1800063
1 Illusion of Life(SPARK) / NPR
रु0,39961962
1 Illusion of Life(SPARK) / PYG
19,978164
1 Illusion of Life(SPARK) / RWF
Fr4,087467
1 Illusion of Life(SPARK) / SBD
$0,02318391
1 Illusion of Life(SPARK) / SCR
0,03966336
1 Illusion of Life(SPARK) / SRD
$0,10915875
1 Illusion of Life(SPARK) / SVC
$0,02464875
1 Illusion of Life(SPARK) / SZL
L0,04850874
1 Illusion of Life(SPARK) / TMT
m0,0098595
1 Illusion of Life(SPARK) / TND
د.ت0,008276346
1 Illusion of Life(SPARK) / TTD
$0,01907109
1 Illusion of Life(SPARK) / UGX
Sh9,814428
1 Illusion of Life(SPARK) / XAF
Fr1,594422
1 Illusion of Life(SPARK) / XCD
$0,0076059
1 Illusion of Life(SPARK) / XOF
Fr1,594422
1 Illusion of Life(SPARK) / XPF
Fr0,290151
1 Illusion of Life(SPARK) / BWP
P0,0377478
1 Illusion of Life(SPARK) / BZD
$0,00566217
1 Illusion of Life(SPARK) / CVE
$0,26795304
1 Illusion of Life(SPARK) / DJF
Fr0,498609
1 Illusion of Life(SPARK) / DOP
$0,18076689
1 Illusion of Life(SPARK) / DZD
د.ج0,36612549
1 Illusion of Life(SPARK) / FJD
$0,00636642
1 Illusion of Life(SPARK) / GNF
Fr24,493815
1 Illusion of Life(SPARK) / GTQ
Q0,02157822
1 Illusion of Life(SPARK) / GYD
$0,58968261
1 Illusion of Life(SPARK) / ISK
kr0,352125

Illusion of Life Mənbəyi

Illusion of Life haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Illusion of Life Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Illusion of Life Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Illusion of Life (SPARK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPARK qiyməti 0,002817 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPARK / USD cari qiyməti nədir?
SPARK / USD cari qiyməti $ 0,002817 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Illusion of Life üçün bazar dəyəri nədir?
SPARK üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPARK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPARK aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
SPARK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPARK ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPARK qiyməti (ATL) nədir?
SPARK ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
SPARK ticarət həcmi nədir?
SPARK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 83,51K USD.
SPARK bu il daha da yüksələcək?
SPARK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPARK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:15 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SPARK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SPARK
SPARK
USD
USD

1 SPARK = 0,002817 USD

SPARK Ticarəti Edin

SPARK/USDT
$0,002817
$0,002817$0,002817
+6,42%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

