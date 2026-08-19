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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Spacecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Spacecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Spacecoin (SPACE) texniki analizi

Bugünkü Spacecoin (SPACE) texniki analizi

Spacecoin analizi səhifəsi SPACE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Spacecoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Spacecoin (SPACE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,004584---15,29%-22,10%-44,43%
Spacecoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Spacecoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Spacecoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 4
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,004589
0,004588
R2
0,004588
0,004587
R1
0,004587
0,004587
PP
0,004586
0,004586
S1
0,004585
0,004585
S2
0,004584
0,004585
S3
0,004583
0,004584

Spacecoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,27M
$1,62 M
$1,89 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,22 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Spacecoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSPACEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,06 M0,00
2026-08-18-$0,07 M0,00
2026-08-17-$0,03 M0,00
2026-08-16-$0,06 M0,00
2026-08-15-$0,04 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Spacecoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Spacecoin (SPACE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Spacecoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SPACE/USDT
$0,004584
$0,004584$0,004584
-2,46%
20.68M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SPACE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SPACE
SPACE
USD
USD

1 SPACE = 0,004584 USD

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