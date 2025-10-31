Bugünkü canlı SoulLayer qiyməti 0.000656 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOULLAYER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOULLAYER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SoulLayer qiyməti 0.000656 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOULLAYER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOULLAYER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SoulLayer Logosu

SoulLayer qiyməti(SOULLAYER)

1 SOULLAYER / USD Canlı Qiyməti:

$0,0006563
+2,64%1D
USD
SoulLayer (SOULLAYER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:56:45 (UTC+8)

SoulLayer (SOULLAYER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000596
24 saat Aşağı
$ 0,0008249
24 saat Yüksək

$ 0,000596
$ 0,0008249
--
--
-1,82%

+2,64%

-98,90%

-98,90%

SoulLayer (SOULLAYER) canlı qiyməti $ 0,000656. SOULLAYER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000596 və ən yüksək $ 0,0008249 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SOULLAYER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SOULLAYER son bir saat ərzində -1,82%, 24 saat ərzində +2,64% və son 7 gündə isə -98,90% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SoulLayer (SOULLAYER) Bazar Məlumatları

$ 824,60K
$ 13,12M
--
20.000.000.000
BASE

SoulLayer üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 824,60K təşkil edir. SOULLAYER üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 20000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,12M təşkil edir.

SoulLayer (SOULLAYER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SoulLayer qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000016881+2,64%
30 Gün$ -0,034694-98,15%
60 Gün$ -0,011844-94,76%
90 Gün$ -0,011844-94,76%
Bugünkü SoulLayer Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SOULLAYER $ +0,000016881 (+2,64%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

SoulLayer 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,034694 (-98,15%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

SoulLayer 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SOULLAYER $ -0,011844 (-94,76%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

SoulLayer 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,011844 (-94,76%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

SoulLayer (SOULLAYER) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi SoulLayer Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

SoulLayer (SOULLAYER) Nədir?

By combining advanced AI personality modeling with Web3 infrastructure, SoulLayer allows users to create, own, and evolve personalized digital souls.

SoulLayer MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SoulLayer investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SOULLAYER steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SoulLayer haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız SoulLayer satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

SoulLayer Qiymət Proqnozu (USD)

SoulLayer (SOULLAYER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SoulLayer (SOULLAYER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SoulLayer üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SoulLayer qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SoulLayer (SOULLAYER) Tokenomikası

SoulLayer (SOULLAYER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SOULLAYER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

SoulLayer (SOULLAYER) necə alınır?

Necə SoulLayer alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SoulLayer Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SOULLAYER Aktivindən Yerli Valyutalara

1 SoulLayer(SOULLAYER) / VND
1 SoulLayer(SOULLAYER) / AUD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / GBP
1 SoulLayer(SOULLAYER) / EUR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / USD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MYR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / TRY
1 SoulLayer(SOULLAYER) / JPY
1 SoulLayer(SOULLAYER) / ARS
1 SoulLayer(SOULLAYER) / RUB
1 SoulLayer(SOULLAYER) / INR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / IDR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / PHP
1 SoulLayer(SOULLAYER) / EGP
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BRL
1 SoulLayer(SOULLAYER) / CAD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BDT
1 SoulLayer(SOULLAYER) / NGN
1 SoulLayer(SOULLAYER) / COP
1 SoulLayer(SOULLAYER) / ZAR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / UAH
1 SoulLayer(SOULLAYER) / TZS
1 SoulLayer(SOULLAYER) / VES
1 SoulLayer(SOULLAYER) / CLP
1 SoulLayer(SOULLAYER) / PKR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / KZT
1 SoulLayer(SOULLAYER) / THB
1 SoulLayer(SOULLAYER) / TWD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / AED
1 SoulLayer(SOULLAYER) / CHF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / HKD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / AMD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MAD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MXN
1 SoulLayer(SOULLAYER) / SAR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / ETB
1 SoulLayer(SOULLAYER) / KES
1 SoulLayer(SOULLAYER) / JOD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / PLN
1 SoulLayer(SOULLAYER) / RON
1 SoulLayer(SOULLAYER) / SEK
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BGN
1 SoulLayer(SOULLAYER) / HUF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / CZK
1 SoulLayer(SOULLAYER) / KWD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / ILS
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BOB
1 SoulLayer(SOULLAYER) / AZN
1 SoulLayer(SOULLAYER) / TJS
1 SoulLayer(SOULLAYER) / GEL
1 SoulLayer(SOULLAYER) / AOA
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BHD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BMD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / DKK
1 SoulLayer(SOULLAYER) / HNL
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MUR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / NAD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / NOK
1 SoulLayer(SOULLAYER) / NZD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / PAB
1 SoulLayer(SOULLAYER) / PGK
1 SoulLayer(SOULLAYER) / QAR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / RSD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / UZS
1 SoulLayer(SOULLAYER) / ALL
1 SoulLayer(SOULLAYER) / ANG
1 SoulLayer(SOULLAYER) / AWG
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BBD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BAM
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BIF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BND
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BSD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / JMD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / KHR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / KMF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / LAK
1 SoulLayer(SOULLAYER) / LKR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MDL
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MGA
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MOP
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MVR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MWK
1 SoulLayer(SOULLAYER) / MZN
1 SoulLayer(SOULLAYER) / NPR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / PYG
1 SoulLayer(SOULLAYER) / RWF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / SBD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / SCR
1 SoulLayer(SOULLAYER) / SRD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / SVC
1 SoulLayer(SOULLAYER) / SZL
1 SoulLayer(SOULLAYER) / TMT
1 SoulLayer(SOULLAYER) / TND
1 SoulLayer(SOULLAYER) / TTD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / UGX
1 SoulLayer(SOULLAYER) / XAF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / XCD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / XOF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / XPF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BWP
1 SoulLayer(SOULLAYER) / BZD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / CVE
1 SoulLayer(SOULLAYER) / DJF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / DOP
1 SoulLayer(SOULLAYER) / DZD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / FJD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / GNF
1 SoulLayer(SOULLAYER) / GTQ
1 SoulLayer(SOULLAYER) / GYD
1 SoulLayer(SOULLAYER) / ISK
SoulLayer Mənbəyi

SoulLayer haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi SoulLayer Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SoulLayer Haqqında Digər Suallar

Bugünkü SoulLayer (SOULLAYER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SOULLAYER qiyməti 0,000656 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SOULLAYER / USD cari qiyməti nədir?
SOULLAYER / USD cari qiyməti $ 0,000656 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SoulLayer üçün bazar dəyəri nədir?
SOULLAYER üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SOULLAYER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SOULLAYER aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
SOULLAYER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SOULLAYER ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SOULLAYER qiyməti (ATL) nədir?
SOULLAYER ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
SOULLAYER ticarət həcmi nədir?
SOULLAYER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 824,60K USD.
SOULLAYER bu il daha da yüksələcək?
SOULLAYER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SOULLAYER qiymət proqnozuna baxın.
SoulLayer (SOULLAYER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

